Objavljena lista top 100 najbogatijih ljudi u regiji: Evo ko "predstavlja" BiH

Regionalno istraživanje koje su zajednički realizirali beogradski sedmični časopis Nedjeljnik, dnevni list Oslobođenje, slovenski poslovni list Finance (Finance) s portalom Finance Manager, hrvatski ekonomski list Lider te sjevernomakedonski ekonomski portal Kapital, pokazuje da je stotinu najbogatijih poslovnih ljudi u regiji tokom protekle godine povećalo ukupno bogatstvo za približno dvije milijarde eura, piše Press.

Rast bogatstva regionalnih biznismena prati svjetske trendove. Kako navodi američki poslovni magazin Forbes (Forbes), u istom vremenskom periodu ukupna imovina 3.028 najbogatijih poduzetnika, investitora i nasljednika na globalnom nivou porasla je za čak dva biliona dolara. “Još jedna godina, još jedan set rekorda za klasu milionera i milijardera”, piše Miša Brkić iz Nedeljnika, koji je predvodio ovo istraživanje.

Posmatrano u odnosu na zbirni bruto domaći proizvod regije, poslovni ljudi iz Hrvatske drže 39 posto ukupnog bogatstva, dok udio Srbije iznosi 38 posto. Slijedi Bosna i Hercegovina s 12 posto, Sjeverna Makedonija sa sedam posto, dok na Crnu Goru otpada preostalih četiri posto. Brkić naglašava da većina velikih kompanija u regiji i dalje bilježi rast uprkos ekonomskoj krizi. “I ova Lista 100 najbogatijih potvrđuje tezu da su velike kompanije anticiklične i da rastu u krizi”, navodi on.

Srbija i Hrvatska na vrhu liste

Ovogodišnja Lista 100 najbogatijih pokazuje da najviše poslovnih ljudi dolazi iz Srbije – ukupno 48. Nakon dvije godine u kojima su dominirali hrvatski biznismeni, na sam vrh liste ponovo se vratio tandem iz Srbije. Najbogatiji čovjek u regiji ponovo je vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, dok se na drugom mjestu nalazi porodica Kostić, vlasnici MK grupe.

Među deset najimućnijih poslovnih ljudi nalazi se četvero iz Srbije i šest iz Hrvatske. Ukupna vrijednost imovine srbijanske četvorke procijenjena je na 9,8 milijardi eura, dok bogatstvo šestorice hrvatskih biznismena iznosi oko 10,9 milijardi eura. Prvi koji prekida ovu ravnotežu je Senad Džambić iz Bosne i Hercegovine, koji zauzima 21. poziciju na listi.

Tradicionalni sektori i bh. poslovni ljudi

Na Listi 100 i dalje prevladavaju tradicionalne privredne grane – trgovina i distribucija, poljoprivreda, građevinarstvo i nekretnine, kao i industrija igara na sreću.