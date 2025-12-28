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POD PRITISKOM

Dolar na putu da ove godine izgubi više od 9 posto vrijednosti

Američka valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,8 posto.

Vrijednost dolara. Unsplash

S. S.

28.12.2025

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema drugim valutama prošle sedmice pala, ponajviše prema japanskom jenu, pa je dolar na putu gubitka u ovoj godini za više od 9 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 0,7 posto, na 98,05 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,5 posto, pa je kurs eura dostigao 1,1770 dolara. 

Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,8 posto, pa je cijena dolara skliznula na 156,55 jena. Pad dolara prema jenu posljedica je prijetnji japanskih vlasti da će intervenirati na tržištu kako bi se zaustavilo slabljenje jena.

Dolar se našao pod pritiskom u odnosu na euro i još neke važne valute jer se na tržištu procjenjuje da će američka centralna banka iduće godine još u dva navrata smanjiti kamatne stope.

Kako je u ovoj godini Fed smanjio kamate u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, dolar je već mjesecima pod pritiskom.

Tim više što ulagače već duže vrijeme zabrinjava neizvjesna carinska politika predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Zbog toga je od početka godine dolarov indeks pao više od 9 posto, što je njegov najveći godišnji gubitak od 2003.godine. 


# EURO
# DOLAR
# SVJETSKO TRŽIŠTE
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