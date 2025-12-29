Najveći investitor svih vremena odlazi u penziju: Iza sebe ostavlja mnoštvo sljedbenika

Najveći investitor svih vremena Varen Bafet (Warren Buffett), zaključno s 31. decembrom odlazi u penziju u 95. godini, nakon što je posljednjih 90 godina posvetio poslovnom svijetu.

Lična vizija

Sa 95 godina, prepustio je vodstvo Berkšire Havaja Gregu Abelu. Iza sebe ostavlja mnoštvo sljedbenika, bogatstvo vrijedno više milijardi dolara i vrlo ličnu viziju finansijskih tržišta.

Kada je imao šest godina, na porodičnom odmoru u Iowi, kupio je paket od šest Coca-Cole za 25 centi, otišao ih prodavati turistima za pet centi po komadu i na kraju je dobio 30. Prije toga, sa pet godina, prodavao je žvakaće gume od vrata do vrata, koje je testirao u djedovoj prodavnici, ali je otkrio da će bezalkoholna pića biti isplativija.

Odrastao tokom Velike depresije, gutao je informacije s berze poput stripova, a sa 11 godina kupio je svoju prvu dionicu. Danas je stekao bogatstvo od 150 milijardi dolara, a Berkshire Hathaway, njegov konglomerat, vrijedi više od trilion dolara. Među tom imovinom je, naravno, značajan udio u Coca-Coli.

- Investicijsko carstvo Varena Bafeta raslo je i koegzistiralo pod vladama svih vrsta i era, od Isenhovera (Eisenhowera) do Trampa, od Kenedija (Kennedyja) do Obame. Kroz uspone i padove. Opsjednut analizom, filantrop, harizmatičan i sarkastičan, s urođenom sposobnošću komunikacije, Buffett je ušao u panteon velikih gurua američke ekonomije - piše španski El Pais.

Godišnji sastanci dioničara u njegovom rodnom gradu Omahi, sjedištu kompanije, svojevrsni su Woodstock za kapitalizam.

- Održavani prvog vikenda u maju, privlačili su poznate ličnosti poput Bil Gejtsa (Billa Gatesa), Bil Muraja (Billa Murraya), Arnolda Švarcenegera (Arnolda Schwarzeneggera) i Hilari Klinton (Hillary Clinton), koja se pojavila i prošle godine. Do 2023. godine, Buffett se pojavljivao zajedno sa svojom desnom rukom, Charliejem Mungerom, koji je preminuo u novembru te godine u 99. godini. Na tim maratonskim sesijama, dvojica starih rokera berze filozofirala su o ekonomiji i samom životu. Kada je na posljednjem godišnjem sastanku u maju najavio svoje povlačenje kako bi kasnije ove godine predao uzde potpredsjedniku Gregu Abelu, Bufet je dobio ovacije publike. Šest decenija je zasluživao njihovo povjerenje, gradio titana, nudio im savjete i govorio neke teške istine. Ali prije svega, zaradio im je mnogo novca. Neko ko je 1965. godine uložio 100 dolara u Berkshire Hathaway sada ima skoro tri miliona dolara - pojašnjava se u analizi.