Najveći investitor svih vremena odlazi u penziju: Iza sebe ostavlja mnoštvo sljedbenika

Najveći investitor svih vremena Varen Bafet (Warren Buffett), zaključno s 31. decembrom odlazi u penziju u 95. godini, nakon što je posljednjih 90 godina posvetio poslovnom svijetu.
Lična vizija
Sa 95 godina, prepustio je vodstvo Berkšire Havaja Gregu Abelu. Iza sebe ostavlja mnoštvo sljedbenika, bogatstvo vrijedno više milijardi dolara i vrlo ličnu viziju finansijskih tržišta.
Kada je imao šest godina, na porodičnom odmoru u Iowi, kupio je paket od šest Coca-Cole za 25 centi, otišao ih prodavati turistima za pet centi po komadu i na kraju je dobio 30. Prije toga, sa pet godina, prodavao je žvakaće gume od vrata do vrata, koje je testirao u djedovoj prodavnici, ali je otkrio da će bezalkoholna pića biti isplativija.
Odrastao tokom Velike depresije, gutao je informacije s berze poput stripova, a sa 11 godina kupio je svoju prvu dionicu. Danas je stekao bogatstvo od 150 milijardi dolara, a Berkshire Hathaway, njegov konglomerat, vrijedi više od trilion dolara. Među tom imovinom je, naravno, značajan udio u Coca-Coli.
- Investicijsko carstvo Varena Bafeta raslo je i koegzistiralo pod vladama svih vrsta i era, od Isenhovera (Eisenhowera) do Trampa, od Kenedija (Kennedyja) do Obame. Kroz uspone i padove. Opsjednut analizom, filantrop, harizmatičan i sarkastičan, s urođenom sposobnošću komunikacije, Buffett je ušao u panteon velikih gurua američke ekonomije - piše španski El Pais.
Godišnji sastanci dioničara u njegovom rodnom gradu Omahi, sjedištu kompanije, svojevrsni su Woodstock za kapitalizam.
- Održavani prvog vikenda u maju, privlačili su poznate ličnosti poput Bil Gejtsa (Billa Gatesa), Bil Muraja (Billa Murraya), Arnolda Švarcenegera (Arnolda Schwarzeneggera) i Hilari Klinton (Hillary Clinton), koja se pojavila i prošle godine. Do 2023. godine, Buffett se pojavljivao zajedno sa svojom desnom rukom, Charliejem Mungerom, koji je preminuo u novembru te godine u 99. godini. Na tim maratonskim sesijama, dvojica starih rokera berze filozofirala su o ekonomiji i samom životu. Kada je na posljednjem godišnjem sastanku u maju najavio svoje povlačenje kako bi kasnije ove godine predao uzde potpredsjedniku Gregu Abelu, Bufet je dobio ovacije publike. Šest decenija je zasluživao njihovo povjerenje, gradio titana, nudio im savjete i govorio neke teške istine. Ali prije svega, zaradio im je mnogo novca. Neko ko je 1965. godine uložio 100 dolara u Berkshire Hathaway sada ima skoro tri miliona dolara - pojašnjava se u analizi.
Berkshire Hathaway je prvobitno bila tekstilna kompanija koja je zbog globalizacije zapala u ozbiljnu krizu.
Superbogati pojedinac
- Buffett ju je kupio 1962. godine i izgradio visoko diverzificirani konglomerat s udjelima u željezničkom sektoru (Burlington Northern), privatnom zrakoplovstvu, nekretninama, energetici, obući, odjeći, igračkama i konditorskim proizvodima. Među najpoznatijim brendovima su Duracell, Fruit of the Loom i osiguravajuća kompanija Geico, između ostalih. Tome treba dodati i investicije u grupe kao što su Coca-Cola, Apple, American Express, Meta i Chevron. Buffettova roba dostupna je za kupovinu na svim vrstama platformi. Njegova godišnja pisma investitorima su referentna tačka, a citiran je do besvijesti na univerzitetima i u knjigama - navodi se.
Ono što se mnogi pitaju jeste - kako čovjek koji nije izmislio fordizam, električni automobil ili gigantsku online trgovinu poput Amazona, već koji se u suštini posvetio zarađivanju novca od novca, postaje mit?
- Veličina njegove figure, njegov utjecaj na popularnu kulturu i njegov utjecaj na to kako gledamo na poslovni svijet mogu se razumjeti kroz njegovu javnu personu i njegov disciplinirani pristup snalaženju na tržištu. Tri kontradikcije okružuju fenomen Buffetta - smatra se velikim simbolom američke ekonomske moći, ali je unutar nje bio buntovnik; žestoki je kritičar mana kapitalizma, ali ga je oblikovao kao niko drugi - njegov veliki nadimak je Prorok iz Omahe, ali on poriče proroke - piše ovaj španski list.
Bufet je jedan od rijetkih američkih superbogatih pojedinaca koji se zalagao za pravednije i veće poreze za svoje vršnjake i pokušavao mobilizirati druge, zajedno s Gatesima.
- Tokom predsjedništva Barak Obame (Baracka Obame), predložio je ono što će u Bijeloj kući postati formalno poznato kao 'Buffettovo pravilo' - da nijedno domaćinstvo koje zarađuje više od milion dolara ne bi trebalo plaćati niži postotak poreza nego što to obično čine porodice srednje klase. U svom rodnom gradu održava relativno štedljiv način života: još uvijek živi u istoj kući koju je kupio 1950-ih i, navodno, do nedavno je vozio svoj Cadillac na posao ili po narudžbu iz McDonald'sa. Veliki luksuz tradicionalnog milionera po kojem je poznat je privatni avion koji je nazvao "Neodbranjivi", iako ga je kasnije preimenovao u 'Nezamjenjivi'"- ističe se.
Postepeno doniranje
Godine 2006. odlučio je postepeno donirati veći dio svog bogatstva svojim fondacijama i oduvijek je bio kritičan prema ekscesima Wall Streeta, koji je čak nazvao "kazinom", upozoravajući na hedge fondove i investicijske bankare.
- To je kao kada vam berber kaže da vam treba šišanje. Oni ne zarađuju novac osim ako ljudi nešto ne rade i ne uzmu dionicu. Međutim, zarađuju mnogo više novca kada se ljudi kockaju nego kada ljudi investiraju - govorio je ranije.