Cijene nafte porasle nakon pregovora o Ukrajini i strahova od poremećaja snabdijevanja

Cijene nafte porasle su za oko dva posto u ponedjeljak, nakon što su investitori procjenjivali napredak u razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine o mogućem okončanju rata, istovremeno uzimajući u obzir rizike od poremećaja u globalnom snabdijevanju, posebno na Bliskom istoku.

Terminski ugovori za naftu Brent porasli su za 1,22 dolara, odnosno dva posto, na 61,86 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta West Texas Intermediate porasla za 1,22 dolara, ili oko 2,2 posto, na 57,96 dolara. Oba referentna pokazatelja pala su za više od dva posto u petak, javlja Reuters.

- Energetska tržišta su porasla jer su geopolitička dešavanja pružila podršku cijenama sirove nafte, pri čemu je Brent blago ojačao usljed obnovljenih tenzija na Bliskom istoku i promjenjivih mirovnih pregovora o Ukrajini - rekao je analitičar IG-a Axel Rudolph, dodajući da bi slaba likvidnost mogla pojačati volatilnost na početku naredne godine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je postignut značajan napredak u razgovorima s američkim kolegom Donaldom Trumpom te da je dogovoreno da se američki i ukrajinski timovi sastanu sljedeće sedmice kako bi finalizirali pitanja usmjerena na okončanje rata u Ukrajini.