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JEDINA PREDNOST LOKACIJA

Najjeftiniji stanovi u Banjoj Luci koštaju 3.500 KM po kvadratu

Ima i dalje mladih bračnih parova koji traže stanove i oni kupuju nekretnine na kredit, kaže Vladimir N.

Banja Luka. Screeenshot

FENA

29.12.2025

Najniža cijena novih stanova u Banjoj Luci iznosi oko 3.500 KM po kvadratnom metru i ti stanovi su udaljeni pet - šest kilometara od centralnog područja, odnosno nalaze se u trećoj i četvrtoj građevinskoj zoni. Cijene stanove u prvoj i drugoj građevinskoj zoni su od 3.900 KM po kvadratu pa naviše.

Iako je stalna gužva i postoji veliki problem za parking, stanovi u centru koji su napravljeni prije desetak godina se prodaju po cijeni od 4.500 - 4.700 po kvadratu. Cijena ne pada, iako su to tzv. betonska naselja, bez adekvatnog sadržaja za život. Jedina prednost je lokacija.

Tako se stan od 69 kvadrata, izgrađen prije 15 godina u naselju koji se nalazi blizu administrativnog sjedišta RS, prodaje za 310.500 KM, odnosno 4.500 KM po kvadratnom metru.

Stan od ukupno 50 kvadrata u stambenoj zgradi napravljenoj prije desetak godina u naselju koje se nalazi u drugoj građevinskoj zoni, košta 222.740 KM. U cijenu je uračunato i parking mjesto u garaži. Cijena parking mjesta otprilike košta oko 20.000 KM, što znači da kvadrat ovog stana košta oko 4.300 KM.

U tek napravljenoj stambenoj zgradi, u naselju koje se nalazi pet kilometara od centralne zone, stanovi se mogu kupiti po cijeni od 3.500 KM po kvadratu. Riječ je o zgradi napravljenoj tik uz magistralni put.

U Banjoj Luci je trenutno otvoreno više od 100 gradilišta stambenih zgrada i oko 90 odsto njih se gradi u postojećim naseljima, koristeći postojeću infrastrukturu.

Po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku RS, u tri kvartala ove godine, odnosno od početka godine do kraja devetog mjeseca, prodato je ukupno 654 novih završenih stanova. Prosječna cijena po kvadratu iznosi 3.763 KM, dok je prosječna cijena prodatih novih stanova samo u trećem kvartalu 3.911 KM.

- Ima i dalje mladih bračnih parova koji traže stanove i oni kupuju nekretnine na kredit. Ostali kupci su uglavnom naši ljudi iz dijaspore i oni kojima je kupovina stanova investicija, odnosno biznis. Oni kupuju gotovinom - kaže Vladimir N., agent za nekretnine u Banjoj Luci.

Inače, cijene nekretnina u Banjoj Luci naglo su porasle nakon početka ratnih dešavanja u Ukrajini i usljed globalne inflacije. Do tada je kvadrat stana u novogradnji koštao od 2.500-2.800 KM. Od septembra 2021. godine cijene su "skočile" najmanje za 1.000 KM po kvdaratu. Pad cijena građevinskog materijala u međuvremenu se nije odrazio na cijenu stanova. 

# CIJENE STANOVA
# STANOGRADNJA
# BANJA LUKA
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