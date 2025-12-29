Najjeftiniji stanovi u Banjoj Luci koštaju 3.500 KM po kvadratu

Najniža cijena novih stanova u Banjoj Luci iznosi oko 3.500 KM po kvadratnom metru i ti stanovi su udaljeni pet - šest kilometara od centralnog područja, odnosno nalaze se u trećoj i četvrtoj građevinskoj zoni. Cijene stanove u prvoj i drugoj građevinskoj zoni su od 3.900 KM po kvadratu pa naviše.

Iako je stalna gužva i postoji veliki problem za parking, stanovi u centru koji su napravljeni prije desetak godina se prodaju po cijeni od 4.500 - 4.700 po kvadratu. Cijena ne pada, iako su to tzv. betonska naselja, bez adekvatnog sadržaja za život. Jedina prednost je lokacija.

Tako se stan od 69 kvadrata, izgrađen prije 15 godina u naselju koji se nalazi blizu administrativnog sjedišta RS, prodaje za 310.500 KM, odnosno 4.500 KM po kvadratnom metru.

Stan od ukupno 50 kvadrata u stambenoj zgradi napravljenoj prije desetak godina u naselju koje se nalazi u drugoj građevinskoj zoni, košta 222.740 KM. U cijenu je uračunato i parking mjesto u garaži. Cijena parking mjesta otprilike košta oko 20.000 KM, što znači da kvadrat ovog stana košta oko 4.300 KM.

U tek napravljenoj stambenoj zgradi, u naselju koje se nalazi pet kilometara od centralne zone, stanovi se mogu kupiti po cijeni od 3.500 KM po kvadratu. Riječ je o zgradi napravljenoj tik uz magistralni put.

U Banjoj Luci je trenutno otvoreno više od 100 gradilišta stambenih zgrada i oko 90 odsto njih se gradi u postojećim naseljima, koristeći postojeću infrastrukturu.