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LEV ODLAZI U HISTORIJU

Bugarska će od 1. januara zvanično uvesti euro

U vremenu rata u Ukrajini, rastućih globalnih tenzija i ekonomske neizvjesnosti, evropsko jedinstvo postaje važnije nego ikad – rekao je Dombrovskis

Euri. Facebook

S. S.

29.12.2025

Evropska unija od početka 2026. godine dobiće novu članicu eurozone. Bugarska će od 1. januara zvanično uvesti euro, čime će njena nacionalna valuta  bugarski lev otići u historiju nakon više od jednog vijeka upotrebe.

Ovom odlukom Bugarska postaje 21. zemlja koja koristi euro, a vlasti u Sofiji poručuju da je riječ o jednom od najvažnijih ekonomskih i političkih koraka u modernoj historiji zemlje.

Evropska komisija dala zeleno svjetlo

Evropska komisija i Evropska centralna banka potvrdile su da je Bugarska ispunila ključne ekonomske kriterije za ulazak u eurozonu, uključujući kontrolu inflacije, stabilnost javnih finansija i učešće u mehanizmu deviznih kurseva ERM II.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će uvođenje eura Bugarskoj donijeti: Veću trgovinsku razmjenu, više stranih investicija, stabilnije cijene, rast životnog standarda. 

Prema njenim riječima, euro će dodatno učvrstiti evropski put Bugarske i njenu ekonomsku stabilnost.

Pitanje evropskog jedinstva 

Tokom posjete Sofiji, evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis istakao je da uvođenje eura dolazi u osjetljivom geopolitičkom trenutku.

– U vremenu rata u Ukrajini, rastućih globalnih tenzija i ekonomske neizvjesnosti, evropsko jedinstvo postaje važnije nego ikad – rekao je Dombrovskis.

Dodao je da su mnoge evropske zemlje, uključujući Bugarsku, same po sebi premale da bi imale globalni uticaj, ali da kroz dublju integraciju u EU dobijaju ekonomsku i političku snagu.

Građani podijeljeni

Iako vlasti najavljuju brojne prednosti, javnost u Bugarskoj ostaje podijeljena. Prema istraživanju Ministarstva finansija:

51% građana podržava uvođenje eura

45% je protiv

Strahovi se uglavnom odnose na mogući rast cijena, gubitak monetarnog suvereniteta i dodatni pritisak na životni standard.

Ekonomista Petar Ganev iz Instituta za tržišnu ekonomiju u Sofiji smatra da podjele oko eura odražavaju dublje političke i društvene razlike.

– Bugarska je duboko polarizovana. Ovo pitanje je samo još jedan od pokazatelja koliko je društvo podijeljeno – rekao je Ganev.

Šta znači uvođenje eura za Bugarsku?

Uvođenjem eura Bugarska ulazi u jezgro evropske ekonomije dobija lakši pristup kapitalu i investicijama eliminiše valutni rizik jača povjerenje investitora. 

Istovremeno, zemlja gubi mogućnost samostalne monetarne politike, ali vlasti tvrde da su prednosti daleko veće od rizika.

Još jedna valuta odlazi u historiju

Bugarski lev, koji je u opticaju još od 1881. godine, tako će se pridružiti nizu evropskih valuta koje su nestale uvođenjem eura – poput njemačke marke, francuskog franka, italijanske lire i drugih.

Od 1. januara 2026. Bugarska će zvanično postati 21. članica eurozone, čime se nastavlja širenje zajedničke evropske valute.

# EURO
# EUROZONA
# BUGARSKA
# VALUTA
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