Čeka li nas i slom transportne industrije

Godinu na izmaku obilježila je grčevita borba bh. prijevoznika za opstanak, a početak naredne trebao bi voditi ka konačnom raspletu kada je o primjeni evropskog pravila 90/180 riječ. Početak pune primjene elektronskog sistema kontrole ulaska i izlaska (EES) u prostor EU najavljen je za 10. april, ali bi se prijevoznici s posljedicama mogli suočiti već u januaru.

Najavljuju da bi kompletan transport između Zapadnog Balkana i EU mogao biti zaustavljen, te najavljuju nikad radikalnije proteste, kako bi još jedanput pokušali da se izbore za pravo na rad u BiH i Srbiji. Prije nego što se hiljadama prijevoznika koji su već otišli u zemlje EU, sa svojim firmama i voznim jedinicama priključe i ostali.

Protok roba

- S grupacijom iz Srbije, ako do tada ne bude rješenja, 15. januara imamo sastanak u Beogradu, na kojem ćemo za 26. januar najaviti kolektivne proteste i blokadu granica i carinskih terminala. Sve će stati u tom momentu. Nećemo dozvoliti stranim prevoznicima da uđu u Bosnu, dok će protok roba unutar BiH ići normalno – kazao nam je predsjedavajući Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta pri VTK BiH Žarko Brković.