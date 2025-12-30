Čović: Hrvatska strana neće ugrožavati provedbu Južne plinske interkonekcije

Iako je godina donijela niz izazova s kojima smo se u manjoj ili većoj mjeri uspješno nosili, kazao bih kako je na koncu 2025. jasno kako Bosna i Hercegovina nastavlja koračati daytonskim koracima, trajno usidrena u načelu ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, kazao je u novogodišnjem intervjuu za Večernji list BiH predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović.

Očuvanje mira i stabilnosti

Ključnim političkim uspjehom u godini na izmaku Čović smatra očuvanje mira i stabilnosti u BiH.

- U brojnim navratima u posljednjih 12 mjeseci svjedočili smo teškim riječima, prijetnjama i pokušajima svrgavanja vlasti koji bi, da su se ostvarili, doveli do znatno većih problema od onih s kojima smo svejedno bili suočeni. Istodobno, kazao bih kako smo postigli izniman uspjeh u objašnjavanju važnosti očuvanja daytonskog okvira te značajno razumijevanje zemalja članica Europske unije, ali i partnera diljem svijeta, o sustavnoj opstrukciji hrvatskih prava koja se kontinuirano ponavlja kroz naše izborne cikluse. Naravno da se najveća propuštena prilika ogleda u činjenici da, uz sav trud, ipak nismo uspjeli dosegnuti otvaranje pregovaračkog procesa s Europskom unijom, što pripisujemo nestabilnosti unutarnjeg dijaloga i kroničnom pribjegavanju alibi-politici. Tu prvenstveno govorim o neusvajanju potrebnih europskih zakona, gdje smo uložili izniman trud i veći dio godine, nadajući se kako će svi partneri prepoznati važnost njihova usvajanja. Ipak, iz ove godine izlazimo s trima jasnim porukama – BiH će očuvati svoju stabilnost, ostvariti europsku budućnost i temeljiti oboje na daytonskom načelu konstitutivnosti, poručio je Čović.

Činjenica je, kaže, kako je administracija SAD-a u novom mandatu pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa znatno promijenila svoj pristup prema BiH. Po njegovim riječima, iako su osnovni ciljevi u najvećoj mjeri ostali jednaki, osjetan je nov, poboljšan i pragmatičan pristup koji iskazuje potrebu samostalne suradnje i sudjelovanja u novim rješenjima među trima konstitutivnim narodima bez prisilnog djelovanja međunarodnih čimbenika.

-Što se tiče naših prioriteta, kazao bih da su oni danas u najvećoj mjeri usklađeni. Mir, stabilnost, teritorijalni integritet, suverenost i multietnički karakter ciljevi su kojima smo duboko predani, uz, naravno, sudjelovanje američkih predstavnika, no ne nužno u političkom koliko u ekonomskom smislu. Upravo je takav kapital danas poželjan u BiH i nastavljamo predano raditi s predstavnicima američke administracije kako bismo osigurali upravo takvu klimu koja će omogućiti daljnja američka investiranja u našoj zemlji, izjavio je Čović.

Pitanje Južne interkonekcije

On se nada da će pitanje Južne interkonekcije činiti pozitivnu iznimku i da se nalazimo na pragu realizacije najvećeg suvremenog energetskog projekta. Južna plinska interkonekcija danas u praktičnom smislu predstavlja konekciju sa svim središtima u BiH kroz novi pravac opskrbe. Međutim, u drugom smislu ona ujedno predstavlja energetsku diverzifikaciju i dugoročnu stabilnost BiH.

-Ulazak američkih partnera u ovaj projekt predstavlja novi trenutak koji obećava realnu nesmetanu izgradnju plinovoda, ali i eliminaciju BH-Gasa kao nametnute tvrtke koja, osim što ne zapošljava nijednog predstavnika hrvatskog interesa, ne posjeduje ni stručne kvalifikacije, kapacitet, znanje ni potencijale za provođenje takvog ozbiljnog projekta. Hoće li netko posezati za ugrožavanjem provedbe Južne plinske interkonekcije, ne mogu kazati sa sigurnošću. Međutim, ono što mogu kazati jest da to neće biti hrvatska strana. Kao i do sada, nastavljamo predanu i aktivnu suradnju u osiguravanju da Južna plinska interkonekcija bude izgrađena u najskorijem roku i da je predvode stručne osobe koje će u projektu, uz svoje stručne kvalifikacije, predstavljati i nacionalni, odnosno konstitutivni element, smatra Čović.