EPBiH - Zaključen prvi ugovor o tržišnom snabdijevanju za aktivnog kupca

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBiH, Elektroprivreda BiH zaključila je prvi Ugovor o tržišnom snabdijevanju za aktivnog kupca - kompaniju Centrotrans d.o.o. Sarajevo, s primjenom od 1. januara 2026.

Novi status "aktivnog kupca" na tržištu uveden je Zakonom o električnoj energiji FBiH koji je stupio na snagu 2023., čime su stvoreni uslovi za liberalizaciju i konkurenciju u regionu.

Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu Elektroprivrede BiH Nevad Ikanović naveo je da tim Ugovorom započinju novu eru tržišne saradnje, gdje aktivni kupci preuzimaju veću kontrolu nad potrošnjom i nabavkom električne energije.

- Za nas je ovo prilika da pokažemo kako pouzdano i sigurno snabdijevanje može biti usklađeno s tržišnom fleksibilnošću - kazao je Ikanović, ističući da je strateški cilj kompanije ostati pouzdan partner svim kategorijama kupaca uz istovremeno jačanje konkurentnosti i inovacija.

Dodao je da liberalizacija tržišta donosi nove izazove, ali i prilike, od razvoja naprednih usluga do integracije obnovljivih izvora energije.

- Aktivno ćemo raditi na digitalizaciji procesa, fleksibilnim tarifnim modelima i podršci kupcima koji žele preuzeti aktivniju ulogu. Time osiguravamo stabilnost sistema i otvaramo prostor za održivi rast - rekao je Ikanović.

Govoreći o važnosti preuzimanja statusa aktivnog kupca, direktor Centrotransa Safudin Čengić istakao je da se kompaniji sada otvara mogućnost za povećanje energetske efikasnosti, smanjenje troškova i strateško planiranje potrošnje, naglasivši da Ugovor s Elektroprivredom BiH predstavlja ključni iskorak u ovoj transformaciji.

Elektroprivreda BiH je u proteklom periodu izradila niz internih akata koji su omogućili realizaciju ugovora za aktivnog kupca prepoznatog u Zakonu o električnoj energiji FBiH i potpisivanje Ugovora s kompanijom Centrotrans predstavlja simbolični početak prelaska tržišta električne energije u Federaciji BiH ka većoj samostalnosti, inovacijama i odgovornom upravljanju energijom.

Prema Zakonu o električnoj energiji FBiH "aktivni kupac" označava krajnjeg kupca ili grupu krajnjih kupaca koji zajednički djeluju, koji troše ili skladište električnu energiju proizvedenu na mjestu potrošnje, ili koji prodaju viškove električne energije koju su sami proizveli, ili učestvuju u mjerama fleksibilnosti ili u mjerama energetske efikasnosti, pri čemu ove aktivnosti ne predstavljaju njihovu osnovnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.