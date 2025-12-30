Halil Subašić, direktor Federalnog zavoda PIO-MIO, za "Avaz": Sve je spremno za isplatu uvećanih penzija

- Mi smo u potpunosti spremni implementirati sve promjene koje su definisane zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u tekstu koji je utvrdila Federalna vlada. Ako u januaru bude usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Zakona u oba doma Parlamenta FBiH u identičnom tekstu, penzioneri će već 5. februara dobiti svoje penzije obračunate u skladu s novim zakonskim rješenjem.

Invalidsko osiguranje

Ovo je u razgovoru za „Dnevni avaz“ izjavio Halil Subašić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO, s kojim smo razgovarali o izmjenama i dopunama Zakona o PIO, koji je Federalna vlada utvrdila u formi Prijedloga na sjednici od 23. decembra i po skraćenom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, odnosno o tome kakve sve promjene za sadašnje i buduće penzionere donosi predloženo zakonsko rješenje.

Subašić naglašava da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, u tekstu koji je predložila Vlada FBiH, ima nekoliko novina koje zahtijevaju ozbiljne pripreme u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

- Prema trenutno važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, imali smo jednoobrazan način obračuna minimalnih starosnih penzija za sve korisnike koji su ostvarili pravo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Novi zakon predviđa izmjenu postojećeg člana 81., uvodeći šest nivoa minimalne penzije na način da najniža starosna penzija zavisi od dužine penzijskog staža i određuje se u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava. Rasponi se kreću u procentima od 65 posto do 95 posto od prosječne penzije u zavisnosti od dužine trajanja penzijskog staža, s tim da se dužina trajanja penzijskog staža kreće od 15 do 40 godina u rasponima od po pet godina - navodi Subašić.

Također, kako govori, u istom članu novog zakona izmjene se odnose na zajamčene i najviše penzije.

- Ovome treba dodati i činjenicu da će usvajanjem novog zakona doći do promjena u načinu obračuna porodičnih i invalidskih penzija, te godišnjeg načina usklađivanja svih penzija uvođenjem polugodišnjeg perioda usklađivanja u odnosu na dosadašnji godišnji nivo koji se primjenjivao od 1. januara. Novim Prijedlogom zakona, penzije će se usklađivati dva puta godišnje. i to 1. 1. i 1. 7. za tekuću godinu. U Prijedlogu izmjena člana 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeni su izuzeci od najniže i zajamčene penzije i promjene u isplati razlike penzije. Sve ove promjene su uzete u obzir prilikom izrade korekcija programa za isplatu penzija - pojašnjava Subašić.

Proces pripreme za implementaciju velikih sistemskih reformi, poput izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uvijek je izuzetno zahtjevan i kompleksan. Za Zavod to, kako navodi, podrazumijeva ažuriranje informatičkog sistema, odnosno programiranje novih algoritama za obradu penzija prema novim zakonskim odredbama, kao i testiranje i provjeru.

Različiti scenariji

- Najveći izazov u ovakvim projektima je usklađivanje tehničkih priprema s dinamičnim zakonodavnim procesom. Zavod mora raditi na pripremama paralelno sa zakonodavnim procesom, bez konačnog i potpisanog teksta zakona. To zahtijeva veliku fleksibilnost, predviđanje različitih scenarija i neprekidnu komunikaciju s nadležnim ministarstvima, kako bi sve pripreme bile sinhronizirane s konačnim odlukama Parlamenta - podvlači Subašić.

Poručuje da Zavod ostaje predan načelu kontinuiteta i sigurnosti isplate svih dospjelih primanja.

- Svi napori ulažu se kako bi se građanima osiguralo da će promjene, kada nastupe, biti provedene glatko, a njihova prava zaštićena u skladu sa zakonom - zaključuje direktor Zavoda PIO/MIO.

4,5 milijarde KM

Ukupno povećanje penzija u 2026. godini iznosit će 17,2 posto, s tim da će januarsko usklađivanje iznositi 11,6 posto, dok će junsko usklađivanje iznositi dodatnih 5,6 posto. Za izmjene Zakona Vlada je morala osigurati dodatnih milijardu i sto miliona KM u budžetu, te je ukupni iznos planiran za isplate penzija u 2026. godini približno 4,5 milijarde KM.