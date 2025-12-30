Bećirović razgovarao s guvernerkom Centralne banke BiH Jasminom Selimović: Jačati nezavisnost CBBiH

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s guvernerkom Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Jasminom Selimović.

Guvernerka Selimović osvrnula se na rezultate poslovanja u 2025. godini, ističući stabilno i odgovorno upravljanje monetarnim i finansijskim sistemom. Osnovni pokazatelj stabilnosti valutnog odbora, koeficijent pokrića, povećan je na historijski najvišu vrijednost, od 110,6%. Kapital i rezerve Banke povećani su na 1,72 milijarde KM, što je 528 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Premašen plan

U tekućem mandatu novog rukovodstva CBBiH, ostvareni su rekordni iznosi čiste dobiti, od čega neto dobit CBBiH za 2025. godinu iznosi 289,77 miliona KM, čime je značajno premašen plan za tekuću godinu. Nakon transfera dobiti u budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, CBBiH će u ove tri godine mandata uplatiti više sredstava u budžet Bosne i Hercegovine nego u cjelokupnoj dosadašnjoj historiji postojanja CBBiH. Riječ je o vrlo značajnim kontribucijama, gdje je samo u 2025. godini transferirana dobit CBBiH predstavljala 17 procenata ukupnih prihoda u budžetu države Bosne i Hercegovine.

Ujedno, CBBiH je u 2025. godini dodatno ojačala svoju poziciju kroz povećanje rezervi monetarnog zlata, koje su dostigle rekordni nivo od 3,5 tona u ukupnoj vrijednosti od 799 miliona KM, što predstavlja najviši nivo od osnivanja CBBiH. Postavljeni su temelji za unapređenje platnih sistema kroz intenzivnu digitalizaciju i modernizaciju infrastrukture, uz kontinuirano usklađivanje sa standardima i praksama Evropske unije.

Ključna institucija

Bećirović je čestitao guvernerki Selimović i CBBiH na ostvarenim rezultatima, istakavši da CBBiH predstavlja jednu od institucija ključnih za stabilnost države Bosne i Hercegovine, te da njena nezavisnost ima izuzetan značaj za ukupni ekonomski i finansijski sistem.

Bećirović je rekao da je Predsjedništvo BiH jednoglasno donijelo odluku o imenovanju aktuelnog rukovodstva CBBiH, uvažavajući zakonske kriterije, a posebno kriterij stručnosti. Vrijeme je pokazalo da je to bila ispravna odluka, o čemu svjedoče i postignuti rezultati u zadnje dvije godine.

Na kraju sastanka, Bećirović je guvernerki, rukovodstvu i zaposlenicima CBBiH poželio uspješan nastavak rada, s ciljem jačanja ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine.