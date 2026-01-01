Mask završio 2025. godinu s bogatstvom od 726 milijardi dolara: Bogatiji od Belgije, Irske, Švedske...

Neto bogatstvo Ilona Maska (Elon Musk) procijenjeno je na 726,3 milijarde dolara po zatvaranju trgovanja u srijedu, prema Forbes listi milijardera. Time je okončana rekordna godina za izvršnog direktora Tesle. Njegovo bogatstvo premašilo je brojne rekorde i postalo vrijednije od nekih od najvećih svjetskih ekonomija i kompanija, piše Forbes.

Maskovo bogatstvo je jučer smanjeno za 3,3 milijarde dolara nakon što su akcije Tesle pale 1%, na 449,72 dolara. Tako je zaključen godišnji rast akcija od 18%, tokom kojeg se cijena u jednom trenutku približila nivou od 500 dolara.

Od maja 2024. godine

Mask je rangiran kao najbogatija osoba u svijetu još od maja 2024. godine. Tada je prestigao izvršnog direktora LVMH-a Bernara Arnoa (Bernard Arnault), koji je tu titulu držao oko četiri mjeseca nakon što je sud u Delaveru poništio Maskov paket naknada u Tesli. Suosnivač Gugla (Google) Leri Pejdž (Larry Page) zauzima drugo mjesto sa procijenjenim bogatstvom od 256,9 milijardi dolara. Slijede ga predsjednik Orakla (Oracle) Leri Elison (Larry Ellison) (245 milijardi), osnivač Amazona Džef Bezos (Jeff Bezos) (242,2 milijarde) i Pejdžov kolega Sergej Brin (Sergey Brin) (237,1 milijardu), koji zaokružuje prvih pet.

Kada bi se posmatralo kao ekonomija, Maskovo neto bogatstvo bi predstavljalo 23. najveću ekonomiju u svijetu, ispred 24. Belgije (716 milijardi dolara), 25. Irske (708 milijardi), 26. Argentine (683 milijarde) i 27. Švedske (662 milijarde), a odmah iza Tajvana (884 milijarde), prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Njegovo bogatstvo vrijednije je i od tržišne kapitalizacije nekih od najvećih svjetskih kompanija. Uključujući Elisonov Orakl (560 milijardi dolara), zdravstvenog giganta Džonson & Džonson (Jonson & Jonson) (498,6 milijardi) i Arnoov LVMH (375,9 milijardi). Maskovo neto bogatstvo je tek nešto manje od vrijednosti globalnog tržišta kriptovaluta iz 2018. godine (773 milijarde dolara). I više nego dvostruko veće od tržišne kapitalizacije itirijuma (ethereum) (358 milijardi dolara), druge najveće kriptovalute iza bitkoina (1,7 biliona dolara), u 2025. godini, prema CoinGeck-u.

Rekordni rast Maskovog bogatstva ove godine uslijedio je nakon što je u novembru 2024. njegovo neto bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara. Već narednog mjeseca postao je prva osoba čije je bogatstvo dostiglo 400 milijardi dolara, da bi u oktobru postao i prvi sa pola biliona dolara.

Prešao granicu

Vrijednost od 600 milijardi dostigao je ranije prošlog mjeseca, a zatim je samo četiri dana kasnije prešao granicu od 700 milijardi dolara. Ti skokovi uslijedili su nakon što je SpaceX pokrenuo tendersku ponudu kojom je kompanija procijenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu, što je Maskovo bogatstvo povećalo za oko 168 milijardi dolara.

Vrhovni sud Delavera potom je preinačio odluku nižeg suda kojom su poništene Maskove opcije za akcije Tesle u vrijednosti od oko 139 milijardi dolara. Time je njegovo bogatstvo poraslo na gotovo 750 milijardi dolara. Forbes je od januara 2024. umanjivao vrijednost tih opcija za 50%. Mask je na putu da postane prva osoba čije će bogatstvo dostići bilion dolara. Akcionari Tesle su u novembru odobrili paket kompenzacije za Maska koji bi mogao vrijedjeti blizu bilion dolara, ukoliko kompanija u narednoj deceniji ostvari više zacrtanih ciljeva.