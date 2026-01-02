Mališević: Uprkos izazovima očuvana stabilnost poslovanja i izvoza namjenske industrije

Direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević izjavio je za Fenu da namjenska industrija Bosne i Hercegovine posljednjih godina bilježi snažan rast prihoda i broja zaposlenih, potvrđujući svoju poziciju jednog od ključnih segmenata domaće privrede.

Značajan porast

Vrijednost izvoza u 2024. godini dostigla je 560 miliona KM, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodnu godinu.

- Kada govorimo o 2025. godini, bitno je napomenuti da je došlo do značajnih poremećaja izvoza u SAD zbog uvedenih carina od 30 posto. Iako još nemamo konačne podatke za cijelu godinu, na osnovu jedanaest mjeseci vidimo da je očuvana stabilnost poslovanja i izvoza. Najveći dio izvoza čine oružje, municija i eksplozivi. Trend rasta potvrđuje kapacitete za daljnji razvoj i širenje na nova tržišta – dodao je Mališević.

Zbog smanjenog izvoza u SAD, prema njegovim riječima, diversifikacija nije opcija, već nužnost za dugoročni rast i otpornost industrije.

- Namjenska industrija radi na jačanju saradnje s evropskim partnerima, gdje se bilježi rast potražnje za bh. proizvodima. Paralelno se razvijaju odnosi s kupcima na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, posebno Saudijska Arabija i Egipat, dok azijsko tržište otvara nove mogućnosti - naglašava Mališević.

Diversifikacija podrazumijeva i prilagođavanje proizvoda specifičnim zahtjevima svakog tržišta – od standarda kvaliteta do logističkih rješenja. Kompanije ulažu u promociju na međunarodnim sajmovima i poslovnim misijama, uz podršku državnih institucija i komora koje jačaju diplomatske i trgovinske odnose. Mališević je napomenuo da su, radi daljeg rasta i razvoja namjenske industrije u BiH, neophodna strateška ulaganja u modernizaciju proizvodnje i proširenje kapaciteta.

Kontinuirano unapređenje

- Za očuvanje konkurentnosti bh. kompanija ključno je kontinuirano unapređenje tehnoloških procesa, digitalizacija i automatizacija, što omogućava veću efikasnost i smanjenje operativnih troškova. Ove inicijative doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju, jačanju proizvodne infrastrukture i većoj autonomiji domaće industrije u odnosu na globalnu potražnju. Istovremeno, stvaraju nova radna mjesta, podstiču inovativnost i jačaju konkurentnost sektora kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu – dodao je Mališević.

Prema njegovim riječima, kompanije iz metalske i prerađivačke industrije sve više ulažu u projekte solarne energije i druge obnovljive izvore, koristeći među ostalim povoljne kreditne linije Razvojne banke FBiH.

- Razvojna banka FBiH je uspostavila povoljnu kreditnu linije za finansiranje projekata obnovljivih izvora, energije vjetra, solarne energija, hidroenergije, geotermalne energije, biomase i biogoriva i drugih ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora. Industrijske firme imaju mogućnost pristupa tim sredstvima, što otvara prostor za ulaganja u energetsku efikasnost. Već postoje primjeri instalacije solarnih sistema na industrijskim objektima, iako nisu svi realizirani kroz bankarske programe. Ukupno je u FBiH instalirano stotine solarnih elektrana, što pokazuje rast interesa za obnovljive izvore. Industrijski akteri prepoznaju obnovljive izvore kao dio strategije smanjenja troškova i dekarbonizacije. Ovi projekti doprinose usklađivanju s evropskim standardima i smanjenju CBAM troškova. Kompanije sve više shvataju da ulaganje u obnovljive izvore predstavlja dugoročnu konkurentsku prednost – istakao je Mališević.

Pad proizvodnje u energetskom i rudarskom sektoru tokom 2025. godine, kako je dodao, negativno se odrazio na metalsku industriju, smanjujući obim narudžbi i investicija. Kao odgovor, kompanije ubrzano rade na diversifikaciji prema brže rastućim oblastima – obnovljivi izvori energije, oprema za prehrambenu i drvnu industriju, elektro oprema i rješenja iz oblasti automatizacije i industrijskog IoT-a (internet inteligentnih uređaja).