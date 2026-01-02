Dolar se vraća na velika vrata: 2026. počinje preokretom na valutnim tržištima

Američki dolar je u petak započeo 2026. godinu jači, prekinuvši prošlogodišnji pad u odnosu na većinu svjetskih valuta, javio je Reuters.

Oporavak dolazi nakon najvećeg godišnjeg pada od 2017. godine, većeg od 9 posto, uzrokovanog smanjenjem razlike u kamatnim stopama u odnosu na druge ekonomije, kao i upornim zabrinutostima zbog fiskalnog stanja SAD-a, globalnog trgovinskog rata i nezavisnosti Federalnih rezervi — rizika koji su i dalje prisutni i ove godine.

Očekuje se da će niz ekonomskih pokazatelja koji stižu naredne sedmice, a koji će kulminirati izvještajem o zaposlenosti, ponuditi naznake o tome hoće li Fed dodatno snižavati kamatne stope. Tržišta već uračunavaju dvije redukcije, nasuprot jednoj koju projicira podijeljena centralna banka.