Ovi radnici zarađuju najviše u Njemačkoj: Plata koju dobiju mjesečno je ogromna

Indijski radnici u Njemačkoj ostvaruju najviše prihode u poređenju s ostalim stranim zaposlenicima, pokazuje istraživanje objavljeno u petak.

Prema podacima Njemačkog ekonomskog instituta (Institut der deutschen Wirtschaft – IW), bruto medijalna plata indijskih zaposlenika u 2024. godini iznosila je 5.393 eura mjesečno (oko 6.320 dolara). Iza njih se nalaze radnici iz Austrije s 5.322 eura, Sjedinjenih Američkih Država s 5.307 eura te Irske s 5.233 eura.

Prosječna bruto primanja njemačkih državljana iznose 4.177 eura, dok strani radnici u prosjeku zajedno zarađuju 3.204 eura mjesečno.

Iz instituta IW navode da se visoki prihodi indijskih zaposlenika mogu objasniti činjenicom da su često angažirani na dobro plaćenim tehničkim pozicijama. Veliki broj Indijaca zaposlenih u Njemačkoj radi u akademskim STEM zanimanjima (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

U periodu od 2012. do 2024. godine broj indijskih radnika u tim oblastima porastao je gotovo devet puta i sada prelazi 32.800. Otprilike trećina indijskih zaposlenika s punim radnim vremenom, starosti između 25 i 44 godine, radi upravo u ovom sektoru.