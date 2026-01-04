Uvode se carine na kupovinu s Temua: Evo šta to znači za kupce iz BiH

Ministri finansija država članica Evropske unije (EU) nedavno su odlučili uvesti novu carinu od tri eura na pošiljke male vrijednosti koje stižu u Evropu. Cilj je djelomično ograničiti uvoz jeftinih kineskih proizvoda putem internetskih trgovina poput Sheina i Temua.

Carina će biti vezana uz pojedinačne vrste proizvoda i primjenjivat će se od 1. jula, a ostaje na snazi dok Evropska unija (EU) ne pronađe trajno rješenje za ukidanje izuzeća od carine za internetske kupnje ispod 150 eura, saopćilo je Vijeće EU-a (Council of the EU) u zajedničkoj izjavi 27 vlada.

Grupa planira ukinuti izuzeće do 2028. godine kao dio obnove carinskog sistema, ali zabrinutost zbog dampinškog uvoza kineske robe povećava pritisak na Uniju da djeluje brže.

- Ova privremena mjera odgovara na činjenicu da takvi paketi trenutno ulaze u EU bez carine, što dovodi do nelojalne konkurencije za prodavače iz EU, rizika za zdravlje i sigurnost potrošača te visoke razine prijevara i ekoloških problema - napisalo je vijeće.