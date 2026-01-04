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STATISIKA

U novembru u Federaciji BiH 84,8 hiljada turista od kojih su 65,9 posto bili strani gosti

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u novembru bilo je 34,1 posto, a stranih turista 65,9 posto

U novembru u Federaciji BiH 84,8 hiljada turista. Fena

FENA

4.1.2026

Ukupan broj dolazaka turista u novembru 2025. godine u Federaciji BiH iznosio je 84.835 što je za 5,4 posto manje u odnosu na novembar 2024. godine, a u odnosu na oktobar 2025. godine manji je za 37,6 posto. 

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u novembru bilo je 34,1 posto, a stranih turista 65,9 posto.

Ukupan broj noćenja turista u novembru 2025. godine u Federaciji BiH iznosio je 162.354 što je za dva posto manje u odnosu na novembar 2024. godine, a u odnosu na oktobar 2025. godine manji je za 37,8 posto. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju noćenja u novembru bilo je 32 posto, a stranih turista 68 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,9 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (20,6 posto), Turske (12,1 posto), Srbije (7,9 posto), Crne Gore (5,2 posto) i NR Kine (5,0 posto) što je ukupno 50,8 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 49,2 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u novembru 2025. godine iznosio je 29.952 što je za 2,4 posto više u odnosu na novembar/studeni 2024. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 20,1 posto.

# BIZNIS
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