Kako mladi rješavaju stambeno pitanje u Sarajevu: Kredit na 20 godina i rata 1.800 KM

Rješavanje stambenog pitanja u Sarajevu za mlade je sve teže zbog visokih cijena nekretnina i nepovoljnih uslova za stambene kredite.

Kako kupovina stana izgleda u praksi, pokazuje primjer bračnog para od 29 i 31 godinu sa stabilnim poslovima, koji je nedavno riješio stambeno pitanje nakon perioda podstanarstva. Prilikom kupovine najviše su razmatrali Dobrinju, koju smatraju najpristupačnijom lokacijom za budući porodični život.

Izabrali staro

- Nismo imali neka prevelika očekivanja. Znali smo kako se kreće tržište i da cijene nekretnina samo rastu. Stan koji smo kupili nalaze se na Dobrinji. Ima 54m2, a cijena po kvadratu bila je 4.100 KM – priča nam mladi bračni par.

Njihov stan je starogradnja, a evo i zbog čega:

- Nismo imali drugu opciju jer su investitori koji prave novogradnje podigli cijenu na 5.000 po metru kvadratnom.

S obzirom na visoke cijene pitali smo ih na koji način su finansirali kupovinu stana i kakav im je aranžman sa bankom.

Cijeli iznos stana smo pokrili kreditom. Period otplate kredita je 20 godina, a mjesečna rata nam je 1.800 maraka. Što se tiče kamate, ona je 10 godina fiksna, a 10 godina promjenjiva. Bilo je dosta komplikovano ispuniti sve bankarske uslove, ali na kraju je bilo uspješno – priča nam sagovornik.

Strah i pritisak

Računica je jasna, stan od 54 m2 koštao je blizu 220.000 KM, a s ovom ratom i rokom otplate od 20 godina bračni par vratit će banci skoro 430.000 KM.

Na pitanje da li su osjećali strah ili pritisak zbog dugoročnog zaduživanja, odgovaraju da nisu, jer su svjesni toga od početka. Što se cijena tiče smatraju da nisu realne i da je kupovina stana za prosječan mladi bračni par preteška i prekomplikovana.

- Mnogi bračni parovi nemaju uslove za isti i u Sarajevu je postao luksuz imati stan. Ali, s obzirom na trenutnu situaciju mislim da cijene stanova neće ići ispod, mogu samo rasti – iskren je naš sagovornik.

Stručnjak: Rast cijena neće stati

O cijenama stanova i tržištu nekretnina u Sarajevu razgovarali smo i sa Spahom Ljajićem, vlasnikom agencije za nekretnine i stručnjakom iz ove oblasti. On je kazao da cijene diktiraju ponuda i potražnja.

- Trenutno su cijene stanova u Sarajevu između 4.000 i 5.000 KM u starogradnji, a u novogradnji od 5.000, pa do 7.000, 8.000 pa čak i 10.000, zavisno od lokacije – kazao je Ljajić i dodao kako rast cijena neće stati.