Sjeverni dio Koridora 5C u prometu do kraja 2026.

Rok za izradu i predaju finansijskih izvještaja je kraj februara ove godine, ali prema dostupnim podacima, ukupne investicije JP Autoceste FBiH u izgradnju Koridora 5C i brzih cesta u FBiH, te eksproprijaciju, projektiranje i ostala kapitalna ulaganja u 2025. godini, iznose gotovo 858,5 miliona KM.

Brdski tereni

Iz „Autocesta“ su potvrdili za „Avaz“ da je na koridoru 5C trenutno aktivno sedam gradilišta na sedam dionica, čija ugovorena vrijednost iznosi više od 1,92 milijarde KM bez PDV-a.

- Aktivna su i gradilišta na 4 dionice brzih cesta, ukupne ugovorene vrijednosti, koja podrazumijeva građenje i nadzor, 424.758.180 KM bez PDV-a. Ukupno planirana kapitalna ulaganja u 2026. godini iznose 1.206.107.081 KM, od čega se na građenje i nadzor nad građenjem autocesta i brzih cesta odnosi 1.144.232.381 KM – kazali su nam u Autocestama FBiH.