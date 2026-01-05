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EKONOMIJA

Prognoze Evropske komisije za period 2024–2026.: Region preuzima ulogu motora rasta Evrope

Dok Njemačka i Italija stagniraju, Hrvatska, Srbija i Crna Gora bilježe snažan ekonomski zamah, pokazuju prognoze Evropske komisije

Rast BDP-a po državama regiona. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

5.1.2026

Dok se najveće evropske ekonomije idalje muče s usporenim rastom, države Adria regije izdvajaju se kao jedna od rijetkih svijetlih tačaka na kontinentu.

Domaća potražnja kao pokretač

Prema jesenjoj prognozi Evropske komisije za 2024. godinu, kumulativni rast bruto domaćeg proizvoda u razdoblju od 2024. do 2026. godine u državama Adria regije iznosit će prosječno 9,32 posto, dok se na razini Evropske unije u istom periodu očekuje rast od svega 4,26 posto. U takvim okolnostima Adria regija postaje svojevrsni motor ekonomskog rasta Evrope, posebno u trenutku kada Njemačka, Italija i Austrija bilježe stagnaciju ili tek simboličan oporavak.

Najveći kumulativni rast u regiji Evropska komisija prognozira Srbiji - 12,92 posto do 2026. godine, što je drugi najveći rast među članicama i državama kandidatima EU, odmah iza Malte. Slijedi Crna Gora s 11,51 posto, dok bi Hrvatska trebala rasti 10,12 posto, čime se svrstava među ekonomski najuspješnije zemlje Evropske unije u postpandemijskom periodu. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija također će rasti brže od prosjeka EU, ali osjetno sporije u odnosu na vodeće zemlje regije.

Glavni pokretač rasta u svim državama Adria regije bit će domaća potražnja, prvenstveno snažan rast osobne potrošnje. To će istovremeno dovesti do povećanja uvoza, što je od posebnog značaja za velike ekonomije EU s kojima je regija snažno trgovinski povezana. U kontekstu mogućeg uvođenja carina na uvoz u SAD, koje bi mogle teško pogoditi evropske izvoznike, rast potrošnje u Adria regiji predstavlja jedan od rijetkih stabilnih oslonaca evropskog ekonomskog rasta.

Hrvatski ekonomist Branimir Perković ističe da snažniji rast regije proizlazi iz poznatih ekonomskih zakonitosti. Kako objašnjava, ključni faktor je relativna nerazvijenost u odnosu na Srednju i Zapadnu Evropu.

Perković: Približavanje EU ključno. Ustupljena fotografija

- Manje razvijene države prirodno rastu brže od razvijenih - taj efekt nazivamo konvergencijom - kaže Perković, naglašavajući da visoke stope rasta ipak zavise od institucionalnog približavanja razvijenim državama.

Prema njegovim riječima, kompanije radije investiraju u zemlje s efikasnim pravosuđem, zaštićenim vlasničkim pravima i stabilnim regulatornim okvirom.

- Zato je političko približavanje Evropskoj uniji ključno, jer ono podrazumijeva institucionalno približavanje koje je preduvjet ekonomske konvergencije i smanjivanja razlika u standardu - ističe Perković. Kao dodatni faktor rasta navodi i nearshoring, odnosno premještanje dijela proizvodnje iz Azije u geografski bliže zemlje, što ide u korist državama Adria regije.

Bijeg od korupcije

Bosna i Hercegovina ostaje slabija tačka regije. Iako će s kumulativnim rastom BDP-a od 7,9 posto rasti brže od prosjeka EU, Evropska komisija upozorava da je to presporo s obzirom na dubok jaz u životnom standardu. 

Kao ključni problem navodi se politička nestabilnost i institucionalna disfunkcionalnost, uz procjenu da bi dalje političke tenzije mogle dodatno usporiti ekonomski napredak. Nezaposlenost bi trebala ostati iznad 12 posto, dok će osobna potrošnja rasti sporije nego u ostatku regije.

Značajan potencijal

Zaključno, Adria regija ima značajan ekonomski potencijal, ali će glavni nositelji rasta u narednim godinama biti Hrvatska, Srbija i Crna Gora. 

Stope rasta ispod tri posto godišnje, kakve se očekuju u BiH i Sjevernoj Makedoniji, nisu dovoljne za brzo dostizanje standarda Evropske unije, a ključna prepreka i dalje ostaje slaba kvaliteta institucija i politička nestabilnost.

# BIZNIS
# EVROPA
# EKONOMIJA
# EVROPSKA KOMISIJA
# BDP
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