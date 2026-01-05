Prognoze Evropske komisije za period 2024–2026.: Region preuzima ulogu motora rasta Evrope

Dok se najveće evropske ekonomije idalje muče s usporenim rastom, države Adria regije izdvajaju se kao jedna od rijetkih svijetlih tačaka na kontinentu.

Domaća potražnja kao pokretač

Prema jesenjoj prognozi Evropske komisije za 2024. godinu, kumulativni rast bruto domaćeg proizvoda u razdoblju od 2024. do 2026. godine u državama Adria regije iznosit će prosječno 9,32 posto, dok se na razini Evropske unije u istom periodu očekuje rast od svega 4,26 posto. U takvim okolnostima Adria regija postaje svojevrsni motor ekonomskog rasta Evrope, posebno u trenutku kada Njemačka, Italija i Austrija bilježe stagnaciju ili tek simboličan oporavak.

Najveći kumulativni rast u regiji Evropska komisija prognozira Srbiji - 12,92 posto do 2026. godine, što je drugi najveći rast među članicama i državama kandidatima EU, odmah iza Malte. Slijedi Crna Gora s 11,51 posto, dok bi Hrvatska trebala rasti 10,12 posto, čime se svrstava među ekonomski najuspješnije zemlje Evropske unije u postpandemijskom periodu. Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Slovenija također će rasti brže od prosjeka EU, ali osjetno sporije u odnosu na vodeće zemlje regije.

Glavni pokretač rasta u svim državama Adria regije bit će domaća potražnja, prvenstveno snažan rast osobne potrošnje. To će istovremeno dovesti do povećanja uvoza, što je od posebnog značaja za velike ekonomije EU s kojima je regija snažno trgovinski povezana. U kontekstu mogućeg uvođenja carina na uvoz u SAD, koje bi mogle teško pogoditi evropske izvoznike, rast potrošnje u Adria regiji predstavlja jedan od rijetkih stabilnih oslonaca evropskog ekonomskog rasta.

Hrvatski ekonomist Branimir Perković ističe da snažniji rast regije proizlazi iz poznatih ekonomskih zakonitosti. Kako objašnjava, ključni faktor je relativna nerazvijenost u odnosu na Srednju i Zapadnu Evropu.