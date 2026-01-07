Maduro do 2017. godine isporučio Švicarskoj zlato vrijedno 5,2 milijarde dolara

Venecuela je tokom prvih godina mandata svrgnutog predsjednika Nikolas Madura (Nicolás Maduro) u Švicarsku prevezla zlato vrijedno gotovo 5,2 milijarde dolara, pokazuju carinski podaci.

Prema navodima švicarske televizije SRF, riječ je o zlatu koje potiče iz Centralne banke Venecuele, u periodu kada je tamošnja vlada aktivno prodavala zlatne rezerve.

Carinski podaci dalje pokazuju da od 2017. godine, kada su uvedene sankcije Evropske unije, pa sve do 2025., nije zabilježen nijedan izvoz zlata iz Venecuele u Švicarsku.

Madura su američke specijalne snage uhapsile u raciji u Karakasu 3. januara, a protiv njega su podignute optužnice pred sudom u New Yorku, uključujući optužbe za trgovinu drogom i narkoterorizam.

Švicarske vlasti su u ponedjeljak naredile zamrzavanje imovine koju u toj zemlji posjeduju Maduro i 36 njegovih saradnika, ali nisu iznijele podatke o vrijednosti niti o porijeklu te imovine.

Za sada nije poznato da li postoji bilo kakva veza između zamrznute imovine i zlata koje je ranije prebačeno iz Centralne banke Venecuele.

Zlato iz venecuelanskih rezervi najvjerovatnije je transportovano u Švicarsku radi obrade, certifikacije i daljnjeg transporta, izvijestio je SRF.