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UHAPŠEN U KARAKASU

Maduro do 2017. godine isporučio Švicarskoj zlato vrijedno 5,2 milijarde dolara

Zlato iz venecuelanskih rezervi najvjerovatnije je transportovano u Švicarsku radi obrade, certifikacije i daljnjeg transporta

Nikolas Maduro. AP

A. O.

7.1.2026

Venecuela je tokom prvih godina mandata svrgnutog predsjednika Nikolas Madura (Nicolás Maduro) u Švicarsku prevezla zlato vrijedno gotovo 5,2 milijarde dolara, pokazuju carinski podaci.

Prema navodima švicarske televizije SRF, riječ je o zlatu koje potiče iz Centralne banke Venecuele, u periodu kada je tamošnja vlada aktivno prodavala zlatne rezerve.

Carinski podaci dalje pokazuju da od 2017. godine, kada su uvedene sankcije Evropske unije, pa sve do 2025., nije zabilježen nijedan izvoz zlata iz Venecuele u Švicarsku.

Madura su američke specijalne snage uhapsile u raciji u Karakasu 3. januara, a protiv njega su podignute optužnice pred sudom u New Yorku, uključujući optužbe za trgovinu drogom i narkoterorizam.

Švicarske vlasti su u ponedjeljak naredile zamrzavanje imovine koju u toj zemlji posjeduju Maduro i 36 njegovih saradnika, ali nisu iznijele podatke o vrijednosti niti o porijeklu te imovine.

Za sada nije poznato da li postoji bilo kakva veza između zamrznute imovine i zlata koje je ranije prebačeno iz Centralne banke Venecuele.

Zlato iz venecuelanskih rezervi najvjerovatnije je transportovano u Švicarsku radi obrade, certifikacije i daljnjeg transporta, izvijestio je SRF.

Švicarska važi za jedan od najvećih svjetskih centara za rafiniranje zlata, a na njenoj teritoriji djeluje pet velikih rafinerija.

Centralna banka Venecuele prodavala je zlatne rezerve kako bi podržala domaću ekonomiju i osigurala čvrstu valutu u uslovima američkih sankcija.

- Venecuelanska centralna banka je od 2012. do 2016. godine sprovela veliku prodaju obveznica u nuždi. Mnogo toga je sigurno došlo u Švicarsku - izjavila je Rona O'Konel (Rhona O'Connell), tržišna analitičarka u kompaniji StoneX.

Izvoz zlata iz Venecuele u Švicarsku potpuno je obustavljen 2017. godine, nakon što je Evropska unija uvela sankcije brojnim venecuelanskim zvaničnicima optuženim za kršenje ljudskih prava i podrivanje demokratije.

Švicarska je sankcije EU formalno usvojila početkom 2018. godine, ali one nisu uključivale opći švicarski embargo na uvoz zlata iz Venecuele.

# ŠVICARSKA
# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# ZLATO
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