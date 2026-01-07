Milijarda za ruski gas: RS kontra SAD i EU

S obzirom na odluku Evropskog parlamenta, kojom je predviđena postepena i potpuna zabrana uvoza ruskog plina do kraja 2027. godine, te intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta Južne interkonekcije, uz snažnu podršku SAD, raspisivanje ovog tendera, u najmanju ruku, otvara nekoliko dilema.

Tenderom su obuhvaćeni projektiranje trase, izgradnja plinovoda, te izvođenje svih građevinskih i specijalističkih radova na kompletnoj trasi. Osim glavne trase, predviđena je i izgradnja priključnih plinovoda za gradove i općine duž nje.

Preduzeće “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva raspisalo je tender za projektiranje i izgradnju magistralnog plinovoda Šepak – Novi Grad. Saglasnost za realizaciju projekta, poznatijeg kao Istočna plinska interkonekcija, Vlada RS je dala još prošle godine. Vrijednost iznosi više od milijardu KM, a rok za dostavljanje ponuda je 28. januar.

Mirza Ustamujić, direktor kompanije “Energoinvest”, glavnog uvoznika plina u BiH, kaže za “Avaz” da ako se ovaj projekt posmatra isključivo kao širenje gasne infrastrukture, to se načelno može ocijeniti pozitivnim.

Ekonomska isplativost

- Međutim, važno je naglasiti da sporazum predviđa i učešće ruskog “Gazproma” u finansiranju, što projekt stavlja u potpuno drugačiji politički i geopolitički kontekst. Imajući u vidu jasno izražene stavove Brisela i Vašingtona o smanjenju zavisnosti od ruskog gasa, kao i činjenicu da je u FBiH Južna interkonekcija definirana kao strateški prioritet, Istočna interkonekcija u ovom obliku može se tumačiti kao potez koji je u suprotnosti s dominantnim energetskim i vanjskopolitičkim smjerom EU i SAD – objasnio je Ustamujić.

Nakon što je tender raspisan, procjenjuje da će biti interesantno pratiti hoće li projekt biti realiziran u postojećem formatu ili će doći do njegovog redefiniranja u skladu s novim energetskim i političkim okolnostima. Kada je riječ o Istočnoj interkonekciji, postavlja se pitanje ekonomske isplativosti investicije, s obzirom na to da trenutno ne postoji jasno definisan nivo potrošnje u RS koji bi opravdao ovako veliki kapacitet.

Bečarević: Projekt potpuno suprotan stavovima EU

- Što se tiče projekta Nova istočna interkonekcija on je u potpunosti suprotan stavovima EU. EU je stava da ruskog gasa neće više biti od 1. januara 2028. godine. Nova istočna interkonekcija je u osnovi dio sistema Turskog toka, tj. odvojak koji prolazi preko Srbije. Turski tok je jedini preostali kopneni pravac snabdijevanja ruskim gasom i entitet RS želi da preko Srbije ima snabdijevanje ovim gasom. Ono što je nepoznanica je da li će Bugarska od početka 2028. godine ukinuti tranzit preko svoje teritorije, pa se u tom slučaju postavlja pitanje čijim gasom će biti snabdjevana RS putem Nove istočne interkonekcije – kaže za “Avaz” stručnjak za energetiku Almir Bečarević.