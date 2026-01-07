Trampov plan o prodaji venecuelanske nafte spustio cijene

Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima, približivši se nivou od 60 dolara po barelu, nakon što je pažnju investitora privukao plan Sjedinjenih Američkih Država o prodaji blokirane nafte iz Venecuele.

Na londonskom tržištu barelom se u poslijepodnevnim satima trgovalo po cijeni nižoj za 54 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, od 60,16 dolara. Na američkom tržištu cijena je pala za 87 centi, na 56,26 dolara po barelu.

Trampova izjava

Pad cijena uslijedio je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je potvrdio da Vašington planira prodaju venecuelanske nafte koja je bila pod sankcijama.

Američke snage su tokom vikenda izvele vojnu operaciju u Venecueli i zarobile predsjednika te zemlje Nikolasa Madura, koji bi se pred američkim sudom trebao suočiti s optužbama za "narkoterorizam".

Vašington je saopćio da u operaciji nije bilo poginulih američkih vojnika, dok vlasti u Karakasu još nisu objavile konačan broj stradalih. Vojska Venecuele navela je da su poginula 23 pripadnika oružanih snaga, dok je Kuba saopćila da su u napadu stradala 32 njena državljanina iz vojnih i obavještajnih struktura.

Tramp je na konferenciji za novinare izjavio da SAD namjeravaju "upravljati" Venecuelom, naglasivši da će venecuelanska nafta biti plasirana na tržište.

- Nafta će biti prodana po tržišnoj cijeni, a novac ću kontrolirati ja kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i bit će upotrijebljen na dobrobit naroda Venecuele i SAD-a - rekao je Tramp.