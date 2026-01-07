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SVJETSKA TRŽIŠTA

Trampov plan o prodaji venecuelanske nafte spustio cijene

Vašington planira prodaju venecuelanske nafte koja je bila pod sankcijama

Trampov plan spustio cijene nafte. Screenshot

M. Až.

7.1.2026

Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima, približivši se nivou od 60 dolara po barelu, nakon što je pažnju investitora privukao plan Sjedinjenih Američkih Država o prodaji blokirane nafte iz Venecuele.

Na londonskom tržištu barelom se u poslijepodnevnim satima trgovalo po cijeni nižoj za 54 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, od 60,16 dolara. Na američkom tržištu cijena je pala za 87 centi, na 56,26 dolara po barelu.

Trampova izjava

Pad cijena uslijedio je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je potvrdio da Vašington planira prodaju venecuelanske nafte koja je bila pod sankcijama.

Američke snage su tokom vikenda izvele vojnu operaciju u Venecueli i zarobile predsjednika te zemlje Nikolasa Madura, koji bi se pred američkim sudom trebao suočiti s optužbama za "narkoterorizam".

Vašington je saopćio da u operaciji nije bilo poginulih američkih vojnika, dok vlasti u Karakasu  još nisu objavile konačan broj stradalih. Vojska Venecuele navela je da su poginula 23 pripadnika oružanih snaga, dok je Kuba saopćila da su u napadu stradala 32 njena državljanina iz vojnih i obavještajnih struktura.

Tramp je na konferenciji za novinare izjavio da SAD namjeravaju "upravljati" Venecuelom, naglasivši da će venecuelanska nafta biti plasirana na tržište.

- Nafta će biti prodana po tržišnoj cijeni, a novac ću kontrolirati ja kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i bit će upotrijebljen na dobrobit naroda Venecuele i SAD-a - rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, Venecuela će Sjedinjenim Državama predati između 30 i 50 miliona barela sankcionirane nafte. Zbog ograničenja izvoza i punih skladišta, Karakas je prethodno bio primoran smanjiti proizvodnju.

Venecuelanski zvaničnici i državna naftna kompanija PDVSA zasad nisu komentirali Trampove izjave. Predsjedničku dužnost u međuvremenu je preuzela potpredsjednica i ministrica nafte Delsi Rodriges.

Venecuela je do sada prodavala naftu marke Merey uz popust od oko 22 dolara po barelu u odnosu na londonske cijene, što je vrijednost planirane transakcije ograničavalo na najviše 1,9 milijardi dolara.

Chevron jedini izvozi u SAD

Venecuelansku naftu trenutno u Sjedinjene Američke Države isporučuje isključivo američka kompanija Chevron, uz posebnu dozvolu Vašingtona i u partnerstvu s državnom kompanijom PDVSA.

Chevron je posljednjih sedmica u SAD dopremao između 100.000 i 150.000 barela venecuelanske nafte dnevno i jedina je kompanija koja je izvozila barele iz Venecuele pod američkim sankcijama.

U početnoj fazi, isporuka blokirane nafte SAD-u zahtijevala bi promjenu odredišta, s obzirom na to da su ti bareli prvobitno bili namijenjeni kineskom tržištu.

Odvojeni podaci Organizacije zemalja izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njenih članica u utorak poskupio za 83 centa i iznosio 59,61 dolar.

# VENECUELA
# NAFTA
# SAD
# DONALD TRUMP
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