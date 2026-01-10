Pad zaposlenosti u američkoj industriji traje osmi mjesec uprkos Trampovim obećanjima

Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru Sjedinjenih Američkih Država nastavio je padati i osmi mjesec zaredom, uprkos ranijim obećanjima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će politika carina i zaštite domaće industrije otvoriti „novi bazen“ radnih mjesta u fabrikama.

Podaci Zavoda za statistiku rada SAD-a (Bureau of Labor Statistics – BLS) pokazuju da je industrijski sektor samo u decembru ostao bez oko 8.000 radnih mjesta. Od aprila prošle godine do danas, ukupan broj zaposlenih u fabrikama smanjen je za više od 70.000, čime je dostignut najniži nivo još od marta 2022. godine.

Iako su Trampove carine donosile približno 30 milijardi dolara mjesečnih prihoda, očekivani snažan rast zaposlenosti u proizvodnji izostao je, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućeg usporavanja tržišta rada.