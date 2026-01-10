Pad zaposlenosti u američkoj industriji traje osmi mjesec uprkos Trampovim obećanjima

Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru Sjedinjenih Američkih Država nastavio je padati i osmi mjesec zaredom, uprkos ranijim obećanjima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da će politika carina i zaštite domaće industrije otvoriti „novi bazen“ radnih mjesta u fabrikama.
Podaci Zavoda za statistiku rada SAD-a (Bureau of Labor Statistics – BLS) pokazuju da je industrijski sektor samo u decembru ostao bez oko 8.000 radnih mjesta. Od aprila prošle godine do danas, ukupan broj zaposlenih u fabrikama smanjen je za više od 70.000, čime je dostignut najniži nivo još od marta 2022. godine.
Iako su Trampove carine donosile približno 30 milijardi dolara mjesečnih prihoda, očekivani snažan rast zaposlenosti u proizvodnji izostao je, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog mogućeg usporavanja tržišta rada.
Tokom 2025. godine zabilježeno je značajno usporavanje ukupnog otvaranja novih radnih mjesta u SAD-u. Prosjek je iznosio oko 49.000 novih poslova mjesečno, za razliku od prosječnih 168.000 mjesečno tokom 2024. godine.
Iako je stopa nezaposlenosti u decembru blago pala na 4,4 posto, prethodne procjene zapošljavanja naknadno su revidirane naniže, što ukazuje na slabiju dinamiku zapošljavanja nego što se ranije pretpostavljalo.
Prema ocjenama analitičara, na nizak nivo zapošljavanja utiču sporiji rast radne snage, dijelom uzrokovan strožim imigracionim politikama, ali i visoka produktivnost u industrijskom sektoru.
Istovremeno, pojedini podaci ukazuju na rast stope nezaposlenosti među Afroamerikancima, dok ona među bijelom populacijom ostaje relativno stabilna.
Dodatnu neizvjesnost u poslovnom okruženju i među investitorima stvaraju i sudski postupci povezani s Trampovim carinama, uključujući odluke o njihovoj zakonitosti.