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NAJNOVIJI PODACI CBBIH

BiH sada čuva 3,5 tona zlata, evo koliko vrijedi

Istovremeno je zabilježen i rast neto strane aktive, koja je dostigla iznos od 1,65 milijardi KM, odnosno za 283 miliona KM više nego tokom 2024.

Zalihe zlata. AI

A. O. / Forbes

10.1.2026

Devizne rezerve Bosne i Hercegovine nastavile su trend rasta i krajem 2025. godine, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Prema zvaničnim informacijama, ukupne devizne rezerve na dan 30. novembra 2025. iznosile su 18,28 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 643 miliona KM u poređenju s istim periodom prethodne godine.

Istovremeno je zabilježen i rast neto strane aktive, koja je dostigla iznos od 1,65 milijardi KM, odnosno za 283 miliona KM više nego tokom 2024. godine.

Ovi pokazatelji ukazuju na dodatno jačanje finansijske pozicije Bosne i Hercegovine u uslovima izraženih globalnih ekonomskih neizvjesnosti.

Posebnu pažnju privlači podatak o monetarnom zlatu, čije su rezerve tokom 2025. godine povećane na 3,5 tona, što predstavlja najviši nivo još od osnivanja Centralne banke BiH. Vrijednost zlatnih rezervi procijenjena je na približno 799 miliona KM, čime zlato dobija sve značajniju ulogu kao oslonac monetarne i finansijske stabilnosti zemlje.

Tokom 2025. godine zabilježen je i rast koeficijenta pokrića valutnog odbora, koji je krajem novembra iznosio 109,9 posto. To znači da su sve monetarne obaveze u potpunosti pokrivene deviznim rezervama, uz dodatni sigurnosni prostor.

Centralna banka BiH ostvarila je u istom periodu i snažan finansijski rezultat. Neto dobit na dan 30. novembra 2025. godine iznosila je 289,77 miliona KM, čime je premašen planirani godišnji iznos od 276 miliona KM.

Neto kamatni prihodi dostigli su 320 miliona KM, dok su kapital i rezerve Banke porasli na 1,72 milijarde KM, što je za čak 528 miliona KM više u odnosu na 2024. godinu.

Objavljeni podaci potvrđuju visoku profitabilnost i stabilnost Centralne banke BiH, kao i sve izraženiju ulogu zlata u zaštiti i očuvanju monetarnog sistema Bosne i Hercegovine.

# CBBIH
# BIZNIS
# EKONOMIJA
# ZLATO
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