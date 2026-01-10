BiH sada čuva 3,5 tona zlata, evo koliko vrijedi

Devizne rezerve Bosne i Hercegovine nastavile su trend rasta i krajem 2025. godine, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Prema zvaničnim informacijama, ukupne devizne rezerve na dan 30. novembra 2025. iznosile su 18,28 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 643 miliona KM u poređenju s istim periodom prethodne godine.

Istovremeno je zabilježen i rast neto strane aktive, koja je dostigla iznos od 1,65 milijardi KM, odnosno za 283 miliona KM više nego tokom 2024. godine.

Ovi pokazatelji ukazuju na dodatno jačanje finansijske pozicije Bosne i Hercegovine u uslovima izraženih globalnih ekonomskih neizvjesnosti.

Posebnu pažnju privlači podatak o monetarnom zlatu, čije su rezerve tokom 2025. godine povećane na 3,5 tona, što predstavlja najviši nivo još od osnivanja Centralne banke BiH. Vrijednost zlatnih rezervi procijenjena je na približno 799 miliona KM, čime zlato dobija sve značajniju ulogu kao oslonac monetarne i finansijske stabilnosti zemlje.