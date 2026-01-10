Gdje su milijarde od poreza: Nikad više para, a život nikad teži

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u 2025. godini prikupila je najveći iznos indirektnih poreza od osnivanja ove institucije.

Poreski obveznici su u prošloj godini uplatili čak 12,17 milijardi KM, što je za 633 miliona više nego godinu ranije.

Nakon što je obveznicima, koji su ostvarili to pravo, vraćeno 2,2 milijarde KM, korisnici sredstava dobili su 525 miliona KM više nego prethodne godine. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 1,02 milijardi, FBiH je uplaćeno više od 5,5 milijardi, RS 3,86 milijardi, a Brčko distrktu BiH 310 miliona maraka.

Istražiti tokove

Vrtoglavi rast prihoda najbolje ilustrira podatak da su samo pet godina ranije ukupni prihodi UIO BiH iznosili 7,22 milijarde KM ili blizu 5 milijardi manje nego u 2025. godini.

Dok zbog stalnih poskupljenja građani izdašno pune budžete svih nivoa vlasti, logično pitanje je gdje završavaju te milijarde i zašto njihova svakodnevica nije bar malo lakša.

- Mislim da bi tradicionalni izrazi poput “bure bez dna” ili naučni pojmovi poput “crna rupa” u BiH mogli biti zamijenjeni izrazom “budžet”. Izgleda da nema granica ni maksimalnih iznosa koje budžeti u BiH nisu u stanju “progutati”.