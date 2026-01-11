Svjetska platforma za ekonomiju objavila listu: BiH prva u svijetu po rastu plata

Trading Economics, jedna od vodećih svjetskih platformi za ekonomske i finansijske podatke, objavila je da su plate u Bosni i Hercegovini procentualno najviše porasle u svijetu.

Prema njihovim podacima, prosječne plate u Bosni i Hercegovini porasle su za 16,2 posto u oktobru 2025. u odnosu na isti period 2024. godine.

Bosna i Hercegovina je u prethodnoj analizi zabilježila rast od 15 posto, što je takođe svrstalo zemlju u vrh svjetske liste.