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ANALIZA

Svjetska platforma za ekonomiju objavila listu: BiH prva u svijetu po rastu plata

Prema njihovim podacima, prosječne plate u Bosni i Hercegovini porasle su za 16,2 posto u oktobru 2025. u odnosu na isti period 2024. godine

BiH prva u svijetu po rastu plata. Facebook/Trading Economics

M. Až.

11.1.2026

Trading Economics, jedna od vodećih svjetskih platformi za ekonomske i finansijske podatke, objavila je da su plate u Bosni i Hercegovini procentualno najviše porasle u svijetu.

Prema njihovim podacima, prosječne plate u Bosni i Hercegovini porasle su za 16,2 posto u oktobru 2025. u odnosu na isti period 2024. godine.

Bosna i Hercegovina je u prethodnoj analizi zabilježila rast od 15 posto, što je takođe svrstalo zemlju u vrh svjetske liste.

Svjetska platforma za ekonomiju objavila listu. Trading Economics

Na drugom mjestu nalazi se Bjelorusija sa rastom od 15,95 posto, dok slijede zemlje iz našeg okruženja: Srbija (12,3 posto), Hrvatska (9,7 posto) i Sjeverna Makedonija (9 posto).

Međutim, rast plata ne mora nužno značiti i bolji životni standard građana. Iako se na prvi pogled čini da veći prihod poboljšava život, ekonomisti prave razliku između nominalne i realne plate.

Ključni razlozi zbog kojih veći iznos na računu ne garantuje bolji standard života uključuju inflaciju, prosječnu cijenu potrošačke korpe, ali i druge faktore životnog standarda, poput slobodnog vremena, zaduženosti ili kvaliteta javnih usluga.

# TRADING ECONOMICS
# PLATA
# BIH
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