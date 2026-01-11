Svjetska platforma za ekonomiju objavila listu: BiH prva u svijetu po rastu plata

Trading Economics, jedna od vodećih svjetskih platformi za ekonomske i finansijske podatke, objavila je da su plate u Bosni i Hercegovini procentualno najviše porasle u svijetu.
Prema njihovim podacima, prosječne plate u Bosni i Hercegovini porasle su za 16,2 posto u oktobru 2025. u odnosu na isti period 2024. godine.
Bosna i Hercegovina je u prethodnoj analizi zabilježila rast od 15 posto, što je takođe svrstalo zemlju u vrh svjetske liste.
Na drugom mjestu nalazi se Bjelorusija sa rastom od 15,95 posto, dok slijede zemlje iz našeg okruženja: Srbija (12,3 posto), Hrvatska (9,7 posto) i Sjeverna Makedonija (9 posto).
Međutim, rast plata ne mora nužno značiti i bolji životni standard građana. Iako se na prvi pogled čini da veći prihod poboljšava život, ekonomisti prave razliku između nominalne i realne plate.
Ključni razlozi zbog kojih veći iznos na računu ne garantuje bolji standard života uključuju inflaciju, prosječnu cijenu potrošačke korpe, ali i druge faktore životnog standarda, poput slobodnog vremena, zaduženosti ili kvaliteta javnih usluga.