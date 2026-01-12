Soreka upozorio: Hitno rješavati nedostatke u borbi protiv pranja novca i pripremiti se za CBAM ili platiti visoku cijenu

Šef delegacije EU u BiH Luiđi Soreka sastao se s predstavnicima poslovne zajednice u BiH. Razgovarali su o dva važna pitanja za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini – mogućnosti da BiH bude stavljena na sivu listu Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), kao i o nedavnom uvođenju Mehanizma za prilagođavanje ugljika na granicama (CBAM).

- Danas sam s poslovnom zajednicom razgovarao o dva ključna pitanja koja značajno utiču na poslovni ambijent u BiH i zahtijevaju hitnu pažnju nadležnih javnih vlasti.