Soreka upozorio: Hitno rješavati nedostatke u borbi protiv pranja novca i pripremiti se za CBAM ili platiti visoku cijenu

Šef delegacije EU u BiH Luiđi Soreka sastao se s predstavnicima poslovne zajednice u BiH. Razgovarali su o dva važna pitanja za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini – mogućnosti da BiH bude stavljena na sivu listu Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), kao i o nedavnom uvođenju Mehanizma za prilagođavanje ugljika na granicama (CBAM).
- Danas sam s poslovnom zajednicom razgovarao o dva ključna pitanja koja značajno utiču na poslovni ambijent u BiH i zahtijevaju hitnu pažnju nadležnih javnih vlasti.
Prvo je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Neuspjeh da se u naredna dva mjeseca otklone preostali nedostaci mogao bi dovesti do pojačanog međunarodnog nadzora ('greylisting'), što bi utjecalo na pristup finansijskim tržištima, strane investicije i učešće u Jedinstvenom evropskom platnom području (Single Euro Payments Area).
Drugo pitanje je važan instrument za smanjenje emisija ugljika – Mehanizam Evropske unije za prilagođavanje ugljika na granicama (CBAM) – koji je sada u primjeni od 1. januara. Kašnjenja u BiH u pogledu sistema za praćenje, izvještavanje, verifikaciju i akreditaciju emisija imaju svoju cijenu, povećavajući rizike od viših naknada, gubitka ugovora i štete po reputaciju.
Drago mi je vidjeti da se poslovna zajednica proaktivno angažuje na ovim važnim pitanjima. Pozivamo vlasti BiH da saslušaju njihove zabrinutosti i preduzmu neophodne korake - poručio je Soreka.