Njemački gigant u problemima: Volkswagen smanjio isporuke vozila u dvije zemlje

Slaba prodaja u Kini i Sjedinjenim Državama usporila je isporuke Volkswagen grupe u 2025. godini, pri čemu je grupa isporučila gotovo 9 miliona vozila širom svijeta, što je pad od 0,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, saopćila je kompanija.

Dobitci nisu bili dovoljni

Iako je najveći evropski proizvođač automobila zabilježio rast na kontinentu, ti dobici nisu bili dovoljni da nadoknade padove u Kini i Sjevernoj Americi.

- Prije svega, intenzivna konkurentska situacija u Kini, kao i carine i kraj subvencija za električna vozila u SAD-u, narušili su naše poslovanje- rekao je član uprave Audija za prodaju Marko Šubert (Marco Schubert), koji također nadgleda portfelj na nivou grupe. Audi je u vlasništvu Volkswagen grupe.

- S druge strane, dodatno smo proširili našu snažnu poziciju u Europi unatoč novim konkurentima. Isto vrijedi i za Južnu Ameriku, gdje smo također stekli tržišni udio - ističe Šubert.

U Kini, gdje se grupa bori s jakom cjenovnom konkurencijom lokalnih proizvođača električnih automobila, u 2025. godini isporučeno je 2,69 miliona vozila, što je pad od 8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Trampove tarife

U Sjevernoj Americi, gdje europski proizvođači automobila pate zbog tarifa američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), isporuke su pale za 10,4 posto na 946.800 vozila.

U Evropi je grupa zabilježila jasan porast, isporučivši 3,38 miliona vozila svih marki, što je porast od 3,8 posto u odnosu na 2024. U Južnoj Americi porast je bio još jači, s 11,6 posto na 663.000 vozila.

U četvrtom tromjesečju globalne isporuke pale su za gotovo 5 posto na 2,38 miliona vozila. U Kini je pad iznosio 17,4 posto na samo 720.000 automobila, a Sjeverna Amerika je također pala za 17,4 posto na 238.000 vozila.