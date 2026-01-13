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RASPISAN TENDER

Projekat vrijedan više od 4 miliona KM: Vlada RS oprema hotel na Jahorini

Rok za isporuku i montažu opreme iznosi 45 dana, dok je rok važenja ugovora šest mjeseci

Ulaganje u hotel. Screenshot

A. O.

13.1.2026

Vlada Republike Srpske nastavila je proces ulaganja u hotel "Partizan" na Jahorini, a u tu svrhu raspisan je tender vrijedan 4,53 miliona KM.

Prema podacima Ugostiteljskog servisa Vlade RS-a, tender je raspisan za nabavku opreme za ovaj hotel. On obuhvata nabavku hotelske opreme, namještaja te prateće opreme.

Rok za isporuku i montažu opreme iznosi 45 dana, dok je rok važenja ugovora šest mjeseci.

Podsjetimo, izgradnja hotela "Partizan" traje već nekoliko godina, a posao je tad dobila firma Bauwesen iz Lazarevca.

Međutim, ugovor s ovom kompanijom raskinut je 2023. godine, a novim tenderom posao su dobile kompanije iz Prnjavora i Banje Luke.

Kako je navela Vlada RS-a, ukupna vrijednost projekta na kraju iznosi 19,9 miliona KM. Plan je da hotel sadrži 20 soba i 19 apartmana, uz bazen i spa centar.

# VLADA RS
# HOTEL
# PROJEKAT
# JAHORINA
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