Projekat vrijedan više od 4 miliona KM: Vlada RS oprema hotel na Jahorini

Vlada Republike Srpske nastavila je proces ulaganja u hotel "Partizan" na Jahorini, a u tu svrhu raspisan je tender vrijedan 4,53 miliona KM.

Prema podacima Ugostiteljskog servisa Vlade RS-a, tender je raspisan za nabavku opreme za ovaj hotel. On obuhvata nabavku hotelske opreme, namještaja te prateće opreme.

Rok za isporuku i montažu opreme iznosi 45 dana, dok je rok važenja ugovora šest mjeseci.

Podsjetimo, izgradnja hotela "Partizan" traje već nekoliko godina, a posao je tad dobila firma Bauwesen iz Lazarevca.

Međutim, ugovor s ovom kompanijom raskinut je 2023. godine, a novim tenderom posao su dobile kompanije iz Prnjavora i Banje Luke.

Kako je navela Vlada RS-a, ukupna vrijednost projekta na kraju iznosi 19,9 miliona KM. Plan je da hotel sadrži 20 soba i 19 apartmana, uz bazen i spa centar.