Cijene kakaa pale za više od 10 posto početkom 2026. godine

Cijena kakaa pala je za više od 10 posto u prvih 12 dana 2026. godine, u odnosu na prethodnu godinu, i sada iznosi 5.443 dolara (4.670 eura) po toni, javlja Anadolija.

Pad slijedi nakon najoštrijeg godišnjeg pada cijena kakaa u historiji do kojeg je došlo 2025. godine, kada su cijene pale za 48,1 posto.

Zabrinutost zbog suše u zapadnoj Africi ranije ove godine podigla je cijene, ali poboljšani izgledi za žetvu kasnije su snažno utjecali na tržište, a cijena kakaa na kraju 2025. godine iznosila je 6.056 dolara (5.190 eura) po toni.

Pritisak na prodaju

Svjetski proizvođači čokolade i kakaa već su prošle godine upozorili na slabiju prodaju, dok je najava Bijele kuće o planovima za uklanjanje tarifa na kakao dodatno povećala pritisak na prodaju.

Taj pritisak se nastavio i u novoj godini, s padom cijena kakaa od 10,3 posto u prvim danima januara. Povoljni vremenski uslovi u ključnim proizvodnim regijama zapadne Afrike doprinijeli su padu, jer se očekuje porast žetve u Obali Slonovače i Gani tokom februara i marta, što podstiče optimizam među poljoprivrednicima u pogledu kvalitete usjeva.

Uprkos očekivanom povećanju proizvodnje, očekuje se da će potražnja ostati niska. Poljoprivrednici iz Obale Slonovače kažu da bi nedavne neuobičajene padavine mogle dovesti do značajnog porasta proizvodnje kakaa, dok se očekuje da će podaci o preradi kakaa u Evropi također odražavati slabe uslove potražnje.

Iako se prognoze proizvodnje i dalje revidiraju naviše, analitičari kažu da je povratak na prethodne maksimume cijena ili održivi trend rasta i dalje malo vjerovatan u bliskoj budućnosti.

Ponuda veća od potražnje

Oran van Dort, analitičar roba u Rabobanku, rekao je za Anadolu da je nagli pad cijena kakaa 9. januara više uzrokovan tehničkim faktorima nego promjenama fundamenata, dodajući da su izvoznici i špekulanti možda počeli prodavati kako bi iskoristili porast cijena 8. januara.

Van Dort je rekao da je rastuća nestabilnost na tržištu kakaa, dijelom uzrokovana smanjenjem likvidnosti, pojačala oscilacije cijena, dok su visoki zahtjevi za maržom također doprinijeli nagloj rasprodaji.

Rekao je da se u narednom periodu očekuje pad cijena kakaa, uglavnom zato što se predviđa da će ponuda biti veća od potražnje, što ukazuje na negativne izglede na duži rok.

Međutim, napomenuo je da, s obzirom na trenutnu nestabilnost, i dalje mogu biti mogući i kontinuirani pad i potencijalni kratkoročni oporavak.