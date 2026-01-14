Vlada Federacije BiH pokreće najopsežniju reformu finansijskog sistema u posljednjoj deceniji

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdila je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, paket od šest ključnih zakona i izmjena zakona kojima se provodi sveobuhvatna i strateška reforma financijskog i platnog sustava Federacije BiH. Riječ je o jednoj od najznačajnijih institucionalnih i ekonomskih reformi u ovom mandatu Vlade.

Ovim reformskim paketom Federacija Bosne i Hercegovine postavlja moderan, siguran i europski usklađen pravni okvir za digitalna plaćanja, jačanje zaštite korisnika financijskih usluga i dugoročnu stabilnost financijskog sustava, uz stvaranje svih ključnih preduvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA.

Reformski paket obuhvaća Zakon o platnim uslugame, Zakon o elektroničkom novcu, Zakon o računima za plaćanje, Izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga, Izmjene i dopune Zakona o bankama i Izmjene i dopune Zakona o mikrokreditnim društvima.

Priključivanje SEPA području plaćanja donosi građanima brža i jeftinija plaćanja gospodarstvu niže troškove poslovanja, a financijskom sustavu snažniji nadzor i veću stabilnost. Ovi zakoni su ključni regulatorni preduvjet za pristupanje SEPA području i snažan poticaj ukupnom ekonomskom razvoju.

Zakon o platnim uslugama predstavlja središnji stup reforme, jer prvi put sustavno uređuje suvremeni platni promet u Federaciji BiH, otvara tržište za inovacije i nove pružatelje platnih usluga, uz istovremeno postavljanje visokih sigurnosnih standarda i snažnog regulatornog nadzora.

Zajedno sa Zakonom o elektronskom novcu i Zakonom o računima za plaćanje, Vlada Federacije BiH građanima i gospodarstvu osigurava brža, jeftinija i sigurnija digitalna plaćanja, veću transparentnost naknada i jaču pravnu sigurnost.

Izmjenama zakona o bankama, mikrokreditnim društvima i zaštiti korisnika financijskih usluga osigurava se puna usklađenost cjelokupnog financijskog sustava s novim pravilima, jača nadzor i dodatno štite prava građana.

Ovim paketom zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine šalje jasnu i snažnu poruku - Federacija odlučno ulazi u novu fazu modernizacije financijskog sustava. Ovo je strateška odluka kojom građanima i gospodarstvu osiguravamo niže troškove, veću sigurnost i financijske usluge kakve postoje u Europskoj uniji.

Ulazak u SEPA sustav znači konkretne koristi za svakog građanina, svakog poduzetnike i javne institucije. To je europski standard koji se sada gradi i u Federaciji BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovim reformskim paketom potvrđuje jasnu političku volju za dubinske i odgovorne reforme u interesu građana, gospodarstva i europskog puta Bosne i Hercegovine.

Zakoni se upućuju Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje u hitnoj proceduri.