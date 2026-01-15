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POTVRDIO ZVANIČNIK

Trampova administracija realizovala prvu prodaju venecuelanske nafte vrijednu 500 miliona dolara

Dogovor je prvi objavio Semafor, uključujući informaciju da se prihodi od prodaje drže na bankovnim računima

Donald Tramp. AP

Dž. M.

15.1.2026

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa realizovala je prvu prodaju venecuelanske nafte u vrijednosti od 500 miliona dolara, potvrdio je u srijedu predstavnik administracije.

Bankovni račun u Kataru 

Prema njegovim riječima, u narednim danima i sedmicama očekuje se još sličnih transakcija.

Dogovor je prvi objavio Semafor, uključujući informaciju da se prihodi od prodaje drže na bankovnim računima, uključujući jedan u Kataru, koji su pod kontrolom američke vlade.

- Predsjednik Tramp posredovao je historijskom energetskom dogovoru s Venecuelom, neposredno nakon hapšenja narko‑teroriste Nikolasa Madura (Nicolasa Madura), koji će koristiti američkom i venecuelanskom narodu - izjavila je portparolka Bijele kuće Tejlor Rogers (Taylor Rogers).

Naftne kompanije 

Navela je i da se nastavljaju razgovori s naftnim kompanijama iz SAD-a.

- Trampov tim olakšava pozitivne, tekuće razgovore s naftnim kompanijama koje su spremne i voljne izvršiti bez presedana ulaganja u obnovu venecuelanske naftne infrastrukture. Predsjednik Tramp štiti našu Zapadnu hemisferu od iskorištavanja od strane narkoterorista, krijumčara droge i stranih protivnika - nastavila je ona.

Ovaj posao s naftom je prva prodaja od kada su SAD smijenile Madura, bivšeg predsjednika Venecuele, ranije ovog mjeseca.

Tramp je brzo nagovijestio da će američke naftne kompanije biti uključene u crpljenje bogatih venecuelanskih rezervi nafte nakon Madurovog hapšenja. 

On je prošle sedmice ugostio čelnike brojnih američkih naftnih kompanija u Bijeloj kući.

# VENECUELA
# NAFTA
# SAD
# DONALD TRUMP
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