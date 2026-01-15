Trampova administracija realizovala prvu prodaju venecuelanske nafte vrijednu 500 miliona dolara

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa realizovala je prvu prodaju venecuelanske nafte u vrijednosti od 500 miliona dolara, potvrdio je u srijedu predstavnik administracije.

Bankovni račun u Kataru

Prema njegovim riječima, u narednim danima i sedmicama očekuje se još sličnih transakcija.

Dogovor je prvi objavio Semafor, uključujući informaciju da se prihodi od prodaje drže na bankovnim računima, uključujući jedan u Kataru, koji su pod kontrolom američke vlade.

- Predsjednik Tramp posredovao je historijskom energetskom dogovoru s Venecuelom, neposredno nakon hapšenja narko‑teroriste Nikolasa Madura (Nicolasa Madura), koji će koristiti američkom i venecuelanskom narodu - izjavila je portparolka Bijele kuće Tejlor Rogers (Taylor Rogers).

Naftne kompanije

Navela je i da se nastavljaju razgovori s naftnim kompanijama iz SAD-a.

- Trampov tim olakšava pozitivne, tekuće razgovore s naftnim kompanijama koje su spremne i voljne izvršiti bez presedana ulaganja u obnovu venecuelanske naftne infrastrukture. Predsjednik Tramp štiti našu Zapadnu hemisferu od iskorištavanja od strane narkoterorista, krijumčara droge i stranih protivnika - nastavila je ona.

Ovaj posao s naftom je prva prodaja od kada su SAD smijenile Madura, bivšeg predsjednika Venecuele, ranije ovog mjeseca.