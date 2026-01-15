BiH uz ugalj i obnovljive izvore može vratiti status izvoznice struje

Rudnici uglja u Bosni i Hercegovini bi u 2026. godini trebalo da iskopaju i termoelektranama isporuče više od 1,5 miliona tona uglja u odnosu na minulu godinu čime bi se neutralisao debalans u proizvodnji električne energije i povratio status izvoznika struje, navodi se u analizi koju je pripremio ekspert za energetiku Edhem Bičakčić.

Prošle godine u BiH proizvodnja električne energije iznosila je 14,4 TWh, od čega su javna preduzeća proizvela 10,5 TWh, dok su nezavisni proizvođači proizveli 3,9 TWh. Udio nezavisnih proizvođača, koji su privatne investicije, u proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini iznosi 27 procenata.

Tokom 2025. godine u pogon su stavljeni novi privatni proizvodni objekti i to vjetroelektrane Ivan Sedlo i Oštrc, te fotonaponske elektrane Brotnjo, Pozitron, Ecco Solar, Mim Energija, očekivane godišnje proizvodnje gotovo 300 GWh. Ovi proizvodni objekti kao i novi priključeni na distributivni sistem održali su nivo ukupne proizvodnje u BiH na nivou 2024. godine, iako je zabilježen pad hidro i termo proizvodnje.

U analizi se dodaje da je deficit električne energije kod javnih elektroprivrednih kompanija, u odnosu na potrebe, iznosio 1,7 TWh, što znači da su morali otkupljivati ili nabavljati električnu energiju na tržištu. Elektroprivreda HZHB je imala proizvodnju na nivou svoje potrošnje.

Proizvodnja energije u Elektroprivredi BiH (EPBiH) u 2025. godini je smanjena za 23 posto u odnosu na plan prema elektroenergetskom bilansu (EEB) za 2025. godinu, a četiri posto u odnosu na Revidovani plan poslovanja JP EPBiH za period 2025.-2027. godina u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, najviše zbog nedostatka uglja, koji je manji za 18 posto u odnosu na plan prema EEB-u za 2025. godinu, a četiri posto u odnosu na Revidovani plan poslovanja JP EP BiH za 2025. Za termoelektrane u Federaciji BiH je u 2025. godini od planiranih pet miliona tona isporučeno 4,16 miliona tona uglja, uključujući i količine nabavljene od Lagera iz Posušja. Zato EPBiH treba milion tona dodatnog uglja da bi bez energetskog deficita zatvorila energetski bilans u 2026. godini. Treba znati da je EPBiH od 2026. godine preuzela snabdijevanje Brčko Distrikta sa 300 GWh.

Kod Elektroprivrede Republike Srpske, kako se navodi u analizi, deficit je uzrokovan pogonskom nespremnosti termoelektrana i nedostatkom uglja u TE Ugljevik i obavezama prema Elektrogospodarstvu Slovenije, jer su im samo u prošloj godini morali isporučiti 400 GWh električne energije, plus finansijske obaveze po arbitraži. TE Stanari ima uredno snabdijevanje ugljem i stabilnu proizvodnju od 2 TWh, dok TE Gacko i TE Ugljevik imaju 12 procenata manju proizvodnju u odnosu na energetski bilans. Termoelektrane u Republici Srpskoj su od planiranih šest miliona tona uglja dobile 5,5 miliona.

Bičakčić je naglasio da završni računi elektroprivreda za 2025. godinu neće biti sjajni i da je zbog toga važno da se što hitnije dođe do rješenja koje bi oporavilo rudnike i zaustavilo deficit, te postiglo da proizvodnja energije kod javnih elektroprivrednih preduzeća bude jednaka njihovoj potrošnji.