Delegacija američke kompanije Bechtel stigla u Sarajevo: Fokus na unapređenju infrastrukture i energetskoj nezavisnosti

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel (John Ginkel) poželio je danas dobrodošlicu visokoj delegaciji američke kompanije Bechtel, jedne od najvećih inženjerskih i građevinskih korporacija na svijetu, koja je stigla u Sarajevo.

Posjeta dolazi u važnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, a prema najavama, razgovori će biti usmjereni na strateške infrastrukturne projekte i smanjenje energetske zavisnosti zemlje.

Uz predstavnike Bechtela, u delegaciji se nalaze i članovi Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA), institucije koja ima značajnu ulogu u podršci projektima američkog privatnog sektora u inostranstvu.

U zvaničnoj objavi Ambasade SAD-a navedeno je da kompanija "istražuje nove mogućnosti", te da se raduju razgovorima o tome kako Bechtel može pomoći Bosni i Hercegovini da "osigura energetsku nezavisnost".

Jasan signal podrške

Ovakve poruke tumače se kao jasan signal podrške projektu Južne plinske interkonekcije, na kojem Sjedinjene Američke Države insistiraju duže vrijeme s ciljem smanjenja zavisnosti BiH od ruskog plina. Ova tema dodatno je došla u fokus nakon nedavnih sastanaka Ginkela s predstavnicima Vlade Federacije BiH, Vanjskotrgovinske komore, kao i članovima tehničke radne grupe za Južnu interkonekciju.

Dolazak Bechtela, kompanije koja širom svijeta učestvuje u izgradnji naftovoda, plinovoda i LNG terminala, mogao bi označiti prelazak s političkih poruka na konkretne poteze i realizaciju ovog strateškog projekta.

Otvaranje novih mogućnosti

Osim energetskog sektora, posjeta Bechtelove delegacije otvara mogućnosti i u oblasti cestovne infrastrukture. Ova kompanija je veoma aktivna u regionu – u Srbiji, u konzorciju s turskom kompanijom ENKA, gradi Moravski koridor, dok je ranije učestvovala u izgradnji autoputeva u Hrvatskoj, na Kosovu i u Albaniji.

S obzirom na to da Ambasada SAD-a govori o pomoći u "unapređenju infrastrukture", moguće je da bi Bechtel mogao pokazati interes i za pojedine dionice Koridora Vc, kao i za potencijalnu Jadransko-jonsku autocestu kroz zaleđe Hercegovine.

Prisustvo Američke agencije za trgovinu i razvoj dodatno pojačava značaj ove posjete, budući da je USTDA poznata po finansiranju studija izvodljivosti i pilot-projekata, čime se smanjuje investicijski rizik i otvara prostor za primjenu američke tehnologije i ekspertize.

- Radujemo se susretima s liderima iz cijele BiH i razgovorima o tome kako jedna od vodećih svjetskih inženjerskih i građevinskih kompanija može pomoći BiH da podstakne ekonomski razvoj - poručili su iz Ambasade SAD-a.