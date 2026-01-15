Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U 2025. GODINI

Prihodi Rusije od nafte i prirodnog gasa pali za 24 posto

Pad prihoda od izvoza energenata zbog nižih cijena nafte i jačanja rublje

Prihodi Rusije od nafte i prirodnog gasa pali. Platforma X

Anadolija

15.1.2026

Prihodi Rusije od nafte i prirodnog gasa u 2025. godini smanjeni su za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosili su 8,5 biliona rubalja (92,66 milijardi eura ili 108,2 milijarde dolara), saopćilo je u četvrtak Ministarstvo finansija Rusije.

U saopćenju se navodi da su prihodi od izvoza energenata pali zbog nižih cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i jačanja rublje u odnosu na strane valute.

Dok zapadne zemlje uvode sveobuhvatne sankcije ruskom sektoru nafte i prirodnog gasa, Rusija nastoji povećati svoj udio na alternativnim tržištima, prvenstveno u Aziji, kada je riječ o izvozu energenata.

Zabrana zemalja G7 i Evropske unije na uvoz ruske nafte koja se transportuje morem, kao i odluka o ograničenju cijene na 60 dolara po barelu, stupile su na snagu 5. decembra 2022. godine.

Prema tom okviru, ukoliko se ruska nafta prodaje trećim zemljama po cijeni višoj od propisanog limita, kompanije iz zemalja G7 i EU ne mogu pružati usluge poput transporta, osiguranja i posredovanja u trgovini tom naftom.

Da bi se te usluge mogle pružati, ruska nafta mora se prodavati po cijeni nižoj od utvrđenog ograničenja.

Ograničenje cijene dodatno je smanjeno na 47,6 dolara u julu.

# NAFTA
# RUSIJA
# PRIRODNI GAS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.