Prihodi Rusije od nafte i prirodnog gasa pali za 24 posto

Prihodi Rusije od nafte i prirodnog gasa u 2025. godini smanjeni su za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosili su 8,5 biliona rubalja (92,66 milijardi eura ili 108,2 milijarde dolara), saopćilo je u četvrtak Ministarstvo finansija Rusije.

U saopćenju se navodi da su prihodi od izvoza energenata pali zbog nižih cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i jačanja rublje u odnosu na strane valute.

Dok zapadne zemlje uvode sveobuhvatne sankcije ruskom sektoru nafte i prirodnog gasa, Rusija nastoji povećati svoj udio na alternativnim tržištima, prvenstveno u Aziji, kada je riječ o izvozu energenata.

Zabrana zemalja G7 i Evropske unije na uvoz ruske nafte koja se transportuje morem, kao i odluka o ograničenju cijene na 60 dolara po barelu, stupile su na snagu 5. decembra 2022. godine.

Prema tom okviru, ukoliko se ruska nafta prodaje trećim zemljama po cijeni višoj od propisanog limita, kompanije iz zemalja G7 i EU ne mogu pružati usluge poput transporta, osiguranja i posredovanja u trgovini tom naftom.

Da bi se te usluge mogle pružati, ruska nafta mora se prodavati po cijeni nižoj od utvrđenog ograničenja.

Ograničenje cijene dodatno je smanjeno na 47,6 dolara u julu.