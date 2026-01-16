Ryanair uvodi 11 novih letova na linijama

Najveća europska niskotarifna aviokompanija, Ryanair, dodala je nove letove u svoj ljetni raspored u Njemačkoj nakon što je vlada smanjila poreze na avionske karte.

Irska kompanija (Ryanair) u četvrtak je najavila 11 novih ruta i ukupno 300.000 dodatnih sjedala, uglavnom s manjih zračnih luka poput Weezea, Memmingena i Bremena, te s planiranim dodatnim polascima iz zračne luke Köln-Bonn.

Međutim, veliki gradovi poput Hamburga i Berlina zabilježit će pad letova za 20%, odnosno 5%. Ryanair se pritom žali da zračne luke nisu smanjile naknade.

Dužnosnik Ryanaira, Edi Vilson (Eddie Wilson), izjavio je da su dodatne usluge odgovor na smanjenje poreza na karte koje je vlada odlučila u novembru, i dodao da broj letova u ljetnom redu letenja 2026. i dalje ostaje manji nego prethodne godine.

Kompanija poziva administraciju kancelara Fridrih Merc (Friedrich Merz) da nastavi svoj "pozitivan zamah" te ukine, kako navode, "štetni" porez na zračni promet, uz smanjenje naknada za kontrolu zračnog prometa i provjeru putnika.

Ryanair ističe da bi, ukoliko se promjene provedu, mogao udvostručiti svoje poslovanje u Njemačkoj i opsluživati 34 miliona putnika godišnje.

Niskotarifni prijevoznik dosljedno kritizira visoke operativne troškove u Njemačkoj, čija avionska industrija posljednjih godina zaostaje za europskim konkurentima.