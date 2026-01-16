Ekonomski analitičar Igor Gavran za "Avaz": BH Telecom gura građane u dug

Planirano preuzimanje Telemacha od strane BH Telecoma problematično je iz više razloga, kazao je za “Avaz” ekonomski analitičar Igor Gavran, koji ovu akviziciju, te interes i logiku BH Telecoma u njoj teško može shvatiti i opravdati. Kaže da je Telemach kompanija koja praktično propada i koja se prodaje zbog toga što očigledno nije u stanju održivo poslovati.

- Cijela ta grupacija kojoj Telemach pripada je već duže vrijeme u problemima i s dugovima. Imaju i neke sudske sporove koji se također mogu na neki način odraziti i na budućeg vlasnika, zavisno od toga koji će biti njihov ishod – kaže Gavran.

Detalji sakriveni

Dodaje da je dodatno opterećenje to što se preuzimanje planira finansirati iz kredita, ali i što oko tog zaduženja nema transparentnosti. Dok se u oštrim reakcijama navodi da će BH Telecom biti zadužen za 745 miliona KM, detalji akvizicije i dalje se kriju od javnosti. Zbog toga, ukazuje Gavran, nemamo jasnu sliku o iznosu i uvjetima kredita, koju imovinu BH Telecom planira staviti pod hipoteku, kakve će biti dugoročne štete i obaveze.

- Nemamo jasne slike kolika su uopšte ulaganja neophodna i kolika bi ta ulaganja bila u poređenju s organskim razvojem BH Telecoma, da umjesto preuzimanja Telemachove mreže, kompanije i zaposlenih, širi vlastitu mrežu i da na taj način raste i razvija se bez preuzimanja bilo koga. Ono što je poznato, bez obzira što se informacije izgleda u dobroj mjeri kriju, jeste da su rezultati poslovanja Telemacha trenutno neuporedivo lošiji od rezultata BH Telecoma. Telemach, kada se pojavio na tržištu, jeste bio vjerovatno i tehnološki lider i koristio je novu opremu i neke novije tehnologije, nudio je bolje i brže usluge, a u nekim oblastima ih i dalje nudi. Međutim, činjenica je da ta ulaganja nisu bila kontinuirana i da mi i sada imamo korisnike Telemacha kojima je na raspolaganju oprema iz 2017. godine, što je potpuno apsurdno, gdje se svaki pokušaj unapređenja kvaliteta usluga dodatno naplaćuje na način koji, recimo, BH Telecom ne čini – naglašava Gavran za "Avaz".