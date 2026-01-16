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RAZGOVOR

Ekonomski analitičar Igor Gavran za "Avaz": BH Telecom gura građane u dug

Preuzimanje Telemacha od strane BH Telecoma problematično je iz više razloga

Gavran: Ovom akvizicijom kompanija bi se mogla gurnuti u bankrot. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.1.2026

Planirano preuzimanje Telemacha od strane BH Telecoma problematično je iz više razloga, kazao je za “Avaz” ekonomski analitičar Igor Gavran, koji ovu akviziciju, te interes i logiku BH Telecoma u njoj teško može shvatiti i opravdati. Kaže da je Telemach kompanija koja praktično propada i koja se prodaje zbog toga što očigledno nije u stanju održivo poslovati.

- Cijela ta grupacija kojoj Telemach pripada je već duže vrijeme u problemima i s dugovima. Imaju i neke sudske sporove koji se također mogu na neki način odraziti i na budućeg vlasnika, zavisno od toga koji će biti njihov ishod – kaže Gavran.

Detalji sakriveni

Dodaje da je dodatno opterećenje to što se preuzimanje planira finansirati iz kredita, ali i što oko tog zaduženja nema transparentnosti. Dok se u oštrim reakcijama navodi da će BH Telecom biti zadužen za 745 miliona KM, detalji akvizicije i dalje se kriju od javnosti. Zbog toga, ukazuje Gavran, nemamo jasnu sliku o iznosu i uvjetima kredita, koju imovinu BH Telecom planira staviti pod hipoteku, kakve će biti dugoročne štete i obaveze.

- Nemamo jasne slike kolika su uopšte ulaganja neophodna i kolika bi ta ulaganja bila u poređenju s organskim razvojem BH Telecoma, da umjesto preuzimanja Telemachove mreže, kompanije i zaposlenih, širi vlastitu mrežu i da na taj način raste i razvija se bez preuzimanja bilo koga. Ono što je poznato, bez obzira što se informacije izgleda u dobroj mjeri kriju, jeste da su rezultati poslovanja Telemacha trenutno neuporedivo lošiji od rezultata BH Telecoma. Telemach, kada se pojavio na tržištu, jeste bio vjerovatno i tehnološki lider i koristio je novu opremu i neke novije tehnologije, nudio je bolje i brže usluge, a u nekim oblastima ih i dalje nudi. Međutim, činjenica je da ta ulaganja nisu bila kontinuirana i da mi i sada imamo korisnike Telemacha kojima je na raspolaganju oprema iz 2017. godine, što je potpuno apsurdno, gdje se svaki pokušaj unapređenja kvaliteta usluga dodatno naplaćuje na način koji, recimo, BH Telecom ne čini – naglašava Gavran za "Avaz".

Većim prioritetom smatra potrebu da BH Telecom ulaže u 5G mrežu i u povezivanje širokopojasnim vezama postojećih korisnika, jer i u centru Sarajeva postoje dijelovi gdje ne pruža odgovarajuću uslugu.

- Kad govorimo o samom kreditu, ako je i izbliza tačna cifra o kojoj se govori od više od 700 miliona KM, to bi zaista bilo dramatično opterećenje za BH Telecom. Teško je zamisliti kako bi se taj dug mogao u nekom kraćem roku vratiti, a da istovremeno u značajnoj mjeri ne optereti poslovanje i oteža dalja ulaganja. Čak i puno manji iznos mogao bi predstavljati veliko opterećenje i negativno utjecati na budućnost kompanije. A pošto je kompanija javna, to predstavlja opterećenje i za sve građane – dodaje Gavran.

Moguć bankrot

Zaključuje da bi se s ovom akvizicijom kompanija mogla gurnuti u bankrot, od kojeg bi se morala spašavati javnim sredstvima kroz pomoć u otplati obaveza koje sama ne bi mogla servisirati.

- S obzirom na to kako se loše upravlja javnim finansijama imamo puno razloga da vjerujemo da će se loše upravljati i javnim sektorom izvan direktno budžetskog okvira i mislim da rizik realno postoji. Netransparentnost izaziva posebnu bojazan. Moguće je da se, pod pritiskom javnosti, odustane od ovoga, da BH Telecom krene u ozbiljan vlastiti razvoj, a drugi scenarij je da imamo loše preuzimanje, veliko opterećenje za BH Telecom i poreske obveznike u FBiH. Imamo i rizike povezane s drugim planovima Vlade FBiH u aktuelnom budžetu za nova velika zaduženja, koja mogu da ograniče kapacitete za ekonomski razvoj i funkcionisanje cjelokupnog javnog sektora, pa i cjelokupne ekonomije – zaključuje Gavran za "Avaz".

# BH TELECOM
# IGOR GAVRAN
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