Sindikalna potrošačka korpa u decembru 2025. godine iznosila 3.313,90 KM

Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za decembar 2025. godine, iznosi 3.313,90 KM.

Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za oktobar 2025. iznosila je 1.632 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku), a minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH je 1.000 KM, tako da pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 49,25 posto, a minimalnom platom 30,17 posto .

Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe, u obzir su uzeti prosječna plata u Federaciji BiH te minimalni troškovi života četvoročlane porodice čiji članovi su dvije odrasle osobe i dva djeteta od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Potrošačku korpu čine sljedeće kategorije:

1. prehrana - 43,19 posto

2. stanovanje i komunalne usluge – 14,97 posto

3. higijena i održavanje zdravlja – 9,25 posto

4. obrazovanje i kultura – 10,86 posto

5. odjeća i obuća – 10,86 posto

6. prijevoz – 4,83 posto.

7. održavanje domaćinstva – 6,04 posto.

U kategoriji prehrana, korišćene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kad je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge za šest stavki, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.