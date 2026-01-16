Tajvan slavi svoj "najbolji" trgovinski sporazum sa SAD-om, Kina protestuje

Premijer Tajvana Čo Jung-taj (Cho Jung-tai) u petak je pohvalio novi trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocijenivši ga kao najpovoljniji carinski dogovor koji Vašington (Washington) ima sa zemljama koje ostvaruju trgovinski suficit.

Istovremeno je kineski zvaničnik u Pekingu oštro osudio ovaj sporazum.

Dogovor predviđa smanjenje američkih carina na tajvansku robu na 15 posto, u zamjenu za 250 milijardi dolara novih ulaganja Tajvana u tehnološku industriju Sjedinjenih Američkih Država.

U velikoj mjeri sporazum je uporediv s onima koje su SAD ranije postigle s Evropskom unijom i Japanom, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) predložio uvođenje širokih carina za brojne trgovinske partnere.

- Za sada smo dobili najbolji carinski sporazum koji uživaju zemlje s trgovinskim suficitom sa SAD-om - rekao je premijer Tajvana Čo.

- To također pokazuje da SAD na Tajvan gleda kao na važnog strateškog partnera."

- Naš cilj je smanjenje međusobnih carina - rekao je Čo.

- Prema rezultatima pregovora, Tajvan je uspio osigurati carinsku stopu od 15 posto bez dodatnih naknada. To je ista stopa koja se primjenjuje na Japan, Koreju i Evropsku uniju."

Tramp je prvobitno odredio carinsku stopu od 32 posto na tajvansku robu, ali ju je kasnije snizio na 20 posto.

Kina polaže pravo na Tajvan, koji se faktički samostalno upravlja, a portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova u Pekingu Guo Đijakun (Guo Jiakun) snažno je kritikovao sporazum tokom redovne konferencije za medije.

- Kina se uvijek čvrsto protivi tome da zemlje koje imaju diplomatske odnose s Kinom i tajvanskom regijom Kine potpisuju bilo kakve sporazume s tajvanskom regijom Kine koji imaju suverene konotacije i zvanični karakter - rekao je Guo.

Američko Ministarstvo trgovine saopćilo je da će sporazum s Tajvanom omogućiti ekonomsku saradnju s ciljem uspostavljanja više vrhunskih industrijskih parkova u SAD-u, kako bi se povećala domaća proizvodnja. U saopćenju je navedeno da je riječ o "historijskom trgovinskom sporazumu koji će pokrenuti masovno vraćanje američkog sektora poluprovodnika u domovinu".

Čo je naveo da je Tajvan osigurao carinsku stopu od 15 posto bez dodatnih naknada za automobilski sektor i industriju drvenog namještaja, kao i potpuno oslobađanje od carina za određene komponente koje se koriste u zrakoplovnoj industriji.

Sporazum još mora ratificirati tajvanski parlament, gdje su opozicioni zastupnici izrazili zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na domaću industriju poluprovodnika na ostrvu.

Objava dogovora vremenski se poklopila s najavom tajvanske kompanije TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), najvećeg svjetskog proizvođača kompjuterskih čipova, da planira gotovo 40-postotno povećanje kapitalnih ulaganja ove godine. Kompanija je izvijestila o rastu neto dobiti od 35 posto u posljednjem kvartalu, zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije.

TSMC je ranije obećao ulaganja od oko 165 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države i saopćio da ubrzava izgradnju novih proizvodnih pogona u Arizoni, s ciljem formiranja klastera fabrika čipova i odgovora na snažnu potražnju klijenata.

Ministarstvo trgovine SAD-a navelo je da će tajvanski proizvođači poluprovodnika koji ulažu u SAD imati povoljniji carinski tretman, uključujući i određena izuzeća.

Trgovinski zvaničnik Rajan Majerus (Ryan Majerus), koji je služio u prvoj Trampovoj administraciji, a kasnije i tokom mandata bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), rekao je da je "tajming sporazuma zanimljiv".

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država još se nije izjasnio o zakonitosti najširih Trampovih carina, koje su korištene kao sredstvo pritiska za iznuđivanje ustupaka od drugih trgovinskih partnera. Sudije bi već tokom ovog mjeseca mogle poništiti te mjere.

Ipak, Tajvan je, suočen s kontinuiranim prijetnjama iz Kine, i ranije pokazivao snažnu želju da postigne dogovor i dodatno ojača odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Želja da se stvari učvrste sa SAD-om vjerovatno je odigrala veliku ulogu ovdje - rekao je Majerus, koji je sada partner u advokatskoj kancelariji King & Spalding.