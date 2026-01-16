Delegacija Vlade FBiH s Ginkelom, predstavnicima USTDA i kompanije Bechtel: Južna interkonekcija je prioritet

Delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem i federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Nerinom Dizdarom razgovarala je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH, sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, te delegacijama Globalnog tima za energetsku industriju Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA) i američke kompanije Bechtel. Delegaciju USTDA predvodio je glavni pravni savjetnik Sam Kwon, dok je na čelu delegacije Bechtela bio predsjednik za regionalna pitanja i korporativne odnose Justin Siberell. Tokom sastanka je razgovarano o mogućnostima podrške za unapređenje ekonomskog razvoja i energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine s fokusom na provedbu projekta izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.

Federalni ministri Lakić i Dizdar naglasili su da prisustvo američkih investicija i kompanija u Bosni i Hercegovini predstavlja garanciju stabilnosti. Zahvalili su se na podršci i mogućoj pomoći Američke agencije i kompanije Bechtel u ključnim infrastrukturnim projektima. Na sastanku je naglašen stav Vlade Federacije BiH da je izgradnja gasovoda Južna interkonekcija prioritet u oblasti energetike, te da se smatra ključnim projektom energetske stabilnosti koji je od izuzetnog značaja za sve građane i domaću privredu. Također, gosti su upoznati da je Vlada Federacije BiH dala podršku intenziviranju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje ovog gasovoda, uključujući nastavak postupka zaključivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pokrenulo aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Južnoj interkonekciji s ciljem omogućavanja realizacije projekta kroz druge modele, uključujući dodjelu koncesije.