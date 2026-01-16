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SARAJEVO

Delegacija Vlade FBiH s Ginkelom, predstavnicima USTDA i kompanije Bechtel: Južna interkonekcija je prioritet

Federalni ministri Lakić i Dizdar naglasili su da prisustvo američkih investicija i kompanija u Bosni i Hercegovini predstavlja garanciju stabilnosti

Sastanak u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

16.1.2026

Delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem i federalnim ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Nerinom Dizdarom razgovarala je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH, sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom, te delegacijama Globalnog tima za energetsku industriju Američke agencije za trgovinu i razvoj (USTDA) i američke kompanije Bechtel. Delegaciju USTDA predvodio je glavni pravni savjetnik Sam Kwon, dok je na čelu delegacije Bechtela bio predsjednik za regionalna pitanja i korporativne odnose Justin Siberell.

Tokom sastanka je razgovarano o mogućnostima podrške za unapređenje ekonomskog razvoja i energetske nezavisnosti Bosne i Hercegovine s fokusom na provedbu projekta izgradnje gasovoda Južna interkonekcija.

Federalni ministri Lakić i Dizdar naglasili su da prisustvo američkih investicija i kompanija u Bosni i Hercegovini predstavlja garanciju stabilnosti. Zahvalili su se na podršci i mogućoj pomoći Američke agencije i kompanije Bechtel u ključnim infrastrukturnim projektima.

Na sastanku je naglašen stav Vlade Federacije BiH da je izgradnja gasovoda Južna interkonekcija prioritet u oblasti energetike, te da se smatra ključnim projektom energetske stabilnosti koji je od izuzetnog značaja za sve građane i domaću privredu.

Također, gosti su upoznati da je Vlada Federacije BiH dala podršku intenziviranju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje ovog gasovoda, uključujući nastavak postupka zaključivanja međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pokrenulo aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna Zakona o Južnoj interkonekciji s ciljem omogućavanja realizacije projekta kroz druge modele, uključujući dodjelu koncesije.

Otpravnik poslova Amabasade SAD-a u BiH Ginkel je istakao da su američke kompanije veoma zainteresovane za investiranje u Bosni i Hercegovini. Kazao je da Sjedinjene Američke Države smatraju da je izgradnja gasovoda Južna interkonekcija od ključnog značaja za energetsku sigurnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i cijele regije, te da ovaj projekt dodatno jača partnerske veze SAD-a i BiH.

Ispred USTDA su naglasili dosadašnje djelovanje i zainteresiranost američkih kompanija za investiranje i rad u prekookeanskim zemljama. Poseban značaj današnjeg susreta bio je upravo u prisustvu predstavnika Američke agencije za trgovinu i razvoj koja finansira studije izvodljivosti i pilot projekte.

Predstavnici Bechtela su prezentirali svoju kompaniju, te je istaknuto njihovo djelovanje u regionu, kao i da su jedna od najvećih inžinjerskih i građevinskih kompanija u svijetu, prepoznatljiva po izgradnji energetske i putne infrastrukture.

Učesnici sastanka poručili su da postoji mnogo mogućnosti za daljnje unapređenje saradnje.

# VLADA FBIH
# JOHN GINKEL
# BECHTEL
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