Kosovo počelo proizvodnju 4 vrste dronova: "Domet od 1.000 kilometara"

Na Kosovu je započeta proizvodnja četiri različite vrste bespilotnih letjelica, uključujući i modele namijenjene odbrambenim zadacima, potvrdio je kosovski proizvođač Ridvan Aliu.

Riječ je o projektu koji obuhvata manje FPV dronove, ali i veće letjelice u razvoju, sa planiranim testiranjima i izvan teritorije Kosova – na moru, prenosi Biznis.info.

Od FPV dronova do većih letjelica

Prema navodima proizvođača, proizvodnja je prvo pokrenuta s manjim FPV dronovima, dok se tehnološki zahtjevniji modeli još nalaze u fazi razvoja.

Među njima je i dron s rasponom krila od pet metara, kao i veća letjelica čiji raspon krila doseže do 14 metara.

Model s pet metara raspona krila, nazvan “Vitol”, trenutno ima operativni domet do 20 kilometara, ali su planirana testiranja na znatno većim udaljenostima, potencijalno i do 1.000 kilometara. Zbog ograničenih uslova za takve probe na Kosovu, testiranja će se, kako je najavljeno, obaviti na moru. Ovaj model može nositi teret do 50 kilograma.

Vojni model K1 u razvoju

U razvoju je i dron K1, projektovan za isključivo vojne i odbrambene namjene.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o letjelici bez povratka nakon izvršenja zadatka (tzv. “loitering” koncept), sa projektovanim dometom do 1.000 kilometara. Tehničke karakteristike ovog modela još nisu nezavisno verifikovane, a razvoj je u toku.

Saradnja s institucijama i akademijom

Aliu je naveo da je tokom 2025. uspostavljena kontinuirana saradnja s Ministarstvo odbrane Kosova, uz očekivanje da će se aktivnosti dodatno intenzivirati nakon formiranja nove vlade. Paralelno se razvija i projekat “Skifter”, koji uključuje saradnju s akademskim institucijama, obuku studenata i razvoj drona za potrebe odbrane, ali i potencijalni izvoz.

Laboratorij za proizvodnju manjih FPV dronova trenutno ima kapacitet izrade 16 do 20 letjelica dnevno, dok se kapaciteti za veće modele postepeno razvijaju.

Širi kontekst

Razvoj bespilotnih letjelica na Kosovu dio je šireg regionalnog trenda jačanja domaćih kapaciteta u oblasti dronova, gdje se paralelno razvijaju civilne i odbrambene primjene. Ipak, za veće i dugodometne modele, ključni naredni korak biće uspješna testiranja i nezavisna potvrda performansi.