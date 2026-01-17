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IZVOZ

Kamioni iz BiH stoje na granicama, štete ogromne

Vanjskotrgovinska komora BiH traži hitnu reakciju bh. vlasti prema Srbiji i CEFTA-i

Roba za izvoz u Srbiju kasni. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

17.1.2026

Vanjskotrgovinska komora BiH zatražila je hitnu reakciju nadležnih institucija nakon što je Vlada Srbije donijela uredbu o uvođenju privremene mjere za obezbjeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti. Ovom uredbom se od 1. januara do 30. juna 2026. godine ograničava uvoz pojedinih proizvoda od željeza i čelika.

Iz VTKBiH navode da uredba obuhvata grupe proizvoda koji se tiču BiH i to - rebrasti betonski čelik i toplo valjanu žicu u koturu, kao i rebrasti betonski čelik u šipkama. Mjera se uvodi na period od šest meseci i provodit će se kroz sistem tarifnih kvota, nakon čijeg popunjavanja će se na uvoz ovih proizvoda primjenjivati carina od 50 posto. Radi ravnomjernog snabdijevanja tržišta individualne kvote podijeljene su na kvartalne maksimume za period od 1. januara do 31. marta, odnosno do 30. juna, uz mogućnost prenošenja neiskorištene kvote iz prvog u drugi kvartal. Raspodjela kvota vršit će se po principu „prvi došao – prvi uslužen“, na osnovu redoslijeda prihvatanja carinskih deklaracija.

Limitirajući faktor

- Kvote koje je uvela Vlada Srbije ne prate realne tokove trgovine jer su, kako je i navedeno u uredbi, rađene na osnovu podataka za period 2020. - 2024. godina. Uvidom u navedenu uredbu, pogotovo u dio definiranih kvota koje se odnose na navedene proizvode za BiH, izražavamo zabrinutost u ime privrednih društava, izvoznika ovih proizvoda u Srbiju. Na osnovu podataka VTKBiH evidentno je da je u 2025. godini već u prvom kvartalu, bh. izvoz premašio dozvoljenu kvartalnu kvotu. Evidentno je da prilikom utvrđivanja kvota nisu u potpunosti uzeti u obzir kumulativni obim stvarnih trgovinskih tokova, regionalni distributivni modeli, te realni tržišni udio proizvođača i dobavljača iz BiH – navode iz VTKBiH.

Čekanja su na granici BiH i Srbije. Avaz

Donošenje uredbe, kojom se ograničava nesmetan bescarinski plasman roba u okviru CEFTA zemalja na samom kraju jedne poslovne godine, predstavlja limitirajući faktor za dugoročne ugovore koje kompanije iz BiH imaju s kompanijama na tržištu Srbije.

Zastoj na granici

- Posebno ukazujemo i na zadržavanje kamiona na graničnim prelazima, koje predstavlja najkritičniji problem za izvoznike iz BiH. Od naših izvoznika informirani smo da se, osim s problemom kvota, već u prvim danima 2026. godine, izvoznici suočavaju i s dužim zadržavanjima na granici uzrokovanim dodatnim procedurama praćenja kvota od strane carinskih organa Srbije. Posljedice zadržavanja su mjerljive i ozbiljne - direktni i rastući finansijski troškovi (stajanje kamiona, penali, dodatni transportni troškovi), kašnjenja u isporukama ugovorenim kupcima u Srbiji, prekidi u proizvodnim i građevinskim lancima snabdijevanja, ozbiljno narušavanje reputacije dobavljača iz BiH kao pouzdanih i predvidivih partnera – navode iz VTKBiH.

Kvote nisu adekvatne. Avaz

VTKBiH od nadležnih institucija traži hitnu reakciju prema nadležnim institucijama Srbije i CEFTA strukturama zbog ekonomskih reperkusija sporne uredbe na slobodan protok roba u okviru CEFTA zemalja.

Troškovi rastu

Posljedice kvota su i direktni i rastući finansijski troškovi, kašnjenja u isporukama ugovorenim kupcima u Srbiji, prekidi u proizvodnim i građevinskim lancima snabdijevanja.

Sve je to ozbiljno narušavanje reputacije dobavljača iz BiH kao pouzdanih i predvidivih partnera, navode iz VTKBiH.


# VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH
# KAMIONI
# IZVOZ MESA
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