Američki div je stigao u BiH: Specijalista za "nemoguće" projekte

Predstavnici Bechtel Corporation ovih dana borave u Bosni i Hercegovini, gdje razgovaraju s domaćim institucijama o mogućnostima realizacije velikih infrastrukturnih projekata – od plinovoda do ključnih saobraćajnica.

Riječ je o jednoj od najmoćnijih i najiskusnijih inženjersko-građevinskih kompanija na svijetu, čije ime se gotovo uvijek pojavljuje kada su u pitanju projekti “preveliki da bi propali”, piše BiznisInfo.ba.

U nastavku donosimo pregled ko su, šta rade i zašto je njihov dolazak važan signal za BiH.

1. Privatni gigant s više od jednog stoljeća iskustva

Bechtel je privatna američka kompanija osnovana 1898. godine, sa sjedištem u Restonu, Virginia. Za razliku od većine korporativnih giganata, nije izlistana na berzi, što joj omogućava dugoročno planiranje i preuzimanje projekata koji traju godinama, pa i decenijama.

Kompanija je kroz historiju zadržala snažan porodični utjecaj u upravljanju, ali je operativno izgrađena kao globalni profesionalni sistem s desetinama hiljada zaposlenih širom svijeta.

2. Specijalista za "nemoguće" projekte

Bechtel je reputaciju izgradio na tzv. megaprojektima – infrastrukturnim poduhvatima koji su tehnički, finansijski i politički izuzetno zahtjevni. Među projektima s kojima se najčešće povezuje su:

velike brane i hidroenergetski sistemi

tuneli i željezničke mreže

metroi i urbani transportni sistemi

nuklearni i energetski kompleksi

Ukratko: ako je projekat ogroman, skup i strateški – Bechtel je često uključen.

3. Sektori u kojima djeluju danas

Bechtel trenutno posluje kroz nekoliko ključnih oblasti:

Infrastruktura – autoputevi, mostovi, željeznice, aerodromi

Energetika – plinovodi, LNG postrojenja, elektrane i obnovljivi izvori

Rudarstvo i metali – kompleksna industrijska postrojenja

Nuklearna sigurnost i okoliš – projekti za vlade i međunarodne institucije

Upravo su energetika i saobraćaj oblasti koje su sada u fokusu razgovora u BiH.

4. Iskustvo u regionu Balkana

Bechtel nije nepoznat u jugoistočnoj Evropi. Kompanija je, često u partnerstvu s turskom Enkom, učestvovala u izgradnji autocesta i velikih saobraćajnih projekata u Hrvatskoj, Albaniji, Kosovu, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

To regionalno iskustvo im daje prednost: poznaju administrativne, političke i tehničke izazove Balkana, ali i modele finansiranja koji se ovdje najčešće koriste.

5. Kontroverze i politička težina

Zbog bliskih veza s američkom vladom i ogromnih državnih ugovora, Bechtel je često bio predmet javnih rasprava i kritika – od optužbi za politički utjecaj do kontroverznih projekata u zonama sukoba i privatizacijama infrastrukture.

Ipak, jedno im se rijetko osporava: sposobnost da realizuju projekte koje drugi ne mogu.

Zašto je njihov dolazak važan za BiH?

Razgovori Bechtela u BiH dolaze u trenutku kada zemlja:

traži nova ulaganja u energetsku sigurnost

razmatra strateške plinske pravce

planira modernizaciju ključnih saobraćajnica.

Sama činjenica da se kompanija tog profila interesuje za BiH šalje snažnu poruku investitorima i međunarodnim partnerima: projekti o kojima se govori nisu mali ni kratkoročni.