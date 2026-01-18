Tramp želi osnovati odbor za mir: Pozlit će vam kada čujete koliko novca traži za stalno članstvo

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) planira da osnuje odbor za mir i želi da zemlje plate milijardu dolara kako bi ostale članice tog odbora, objavio je Bloomberg, koji je imao uvid u nacrt osnivačke povelje.

Prema tom nacrtu, Tramp bio bi prvi predsjednik Odbora za mir, a svaka država članica služila bi mandat od najviše tri godine od stupanja povelje na snagu, uz mogućnost obnavljanja članstva.

Ističe se da trogodišnji mandat članstva neće važiti za države koje uplate više od milijardu dolara Odboru za mir u prvoj godini od stupanja povelje na snagu.

Kritičari su zabrinuti da Tramp pokušava da izgradi alternativu ili rivala Ujedinjenim nacijama, koje odavno kritikuje, navodi Bloomberg.

U povelji je odbor opisan kao "međunarodna organizacija koja nastoji da promoviše stabilnost, obnovi pouzdanu i zakonitu upravu i obezbijedi trajni mir u područjima pogođenim ili ugroženim sukobom", a postao bi zvaničan kada tri države članice pristanu na povelju.

Tramp je pozvao veliki broj svjetskih lidera, uključujući argentinskog predsjednika Havijera Mileja (Javier Milei) i kanadskog premijera Marka Karnija (Mark Carney), da budu dio Odbora za mir za Gazu, koji bi bio formiran pod širim okriljem njegovog novog odbora za mir.

Nekoliko evropskih zemalja pozvano je da se pridruži Odboru za mir, rekli su neimenovani izvori za Blumberg (Bloomberg).

Izvori navode da bi Tramp (predsjednik) kontrolisao novac odbora za mir, što bi bilo neprihvatljivo za većinu zemalja koje bi potencijalno mogle postati članice odbora.

Nekoliko država snažno se protivi nacrtu Trampove povelje i rade na kolektivnom odbijanju predloga, dodali su izvori.

Američki zvaničnik potvrdio je za Bloomberg da, iako bi članovi mogli da se pridruže besplatno, članarina od milijardu dolara omogućila bi stalno članstvo.