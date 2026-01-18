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PRIKRIVAJUĆI PORIJEKLO

Rusija prošle godine izvezla više od dva miliona tona žitarica sa okupiranih ukrajinskih teritorija

Da bi to učinila, koristi kapacitete okupiranih luka u Azovskom i Crnom moru, prije svega morske luke Sevastopolj

Izvoz žitarica. Platforma X

FENA

18.1.2026

U 2025. godini, Rusija je izvezla više od dva miliona tona žitarica sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine i, prikrivajući njihovo pravo porijeklo, uglavnom ih je isporučila u Egipat i Bangladeš.

- Pod krinkom ruskog izvoza, Ruska Federacija nastavlja izvoziti žitarice sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine. Da bi to učinila, koristi kapacitete okupiranih luka u Azovskom i Crnom moru, prije svega morske luke Sevastopolj - saopćila je Vanjska obavještajna služba Ukrajine.

Osim toga, geografija izvoznih tržišta se širi. Ukupno 53,6 posto pošiljki otišlo je u Egipat (490.000 tona) i Bangladeš (250.000 tona). Povećane su isporuke u Liban (78.100 tona) i Tursku (96.700 tona). Izvoz žitarica u Siriju (94.400 tona) također je nastavljen.

Poljoprivredni proizvodi se isporučuju u Džibuti, Saudijsku Arabiju i Vijetnam, a u malim količinama čak i u određene balkanske zemlje, javlja Ukrinform.

- Ovo omogućava Rusiji da prikrije pravo porijeklo žitarica, a prijevozniku da izbjegne mjere u lukama Ukrajine i smanji rizik od optužbi za ilegalnu trgovinu. Ova šema se koristi za snabdijevanje žitarica Kraljevinom Saudijskom Arabijom, Bangladešom i Vijetnamom - napomenula je Služba za vanjsku obavještajnu službu.

# IZVOZ
# BANGLADEŠ
# RUSIJA
# EGIPAT
# UKRAJINA
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