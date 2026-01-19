Energetski iskorak BiH: Prosumeri i skladištenje energije u fokusu CIGRE

Bosna i Hercegovina se posljednjih godina nalazi na energetskoj prekretnici. Dok evropske zemlje ubrzano prelaze na decentralizirane, čiste izvore energije i BiH polako otvara vrata jednom od najvažnijih aktera moderne energetike — prosumera, građana i malih biznisa koji istovremeno proizvode i troše električnu energiju.

Elektroenergetski sistem

Bosanskohercegovački komitet elektroenergetičara (CIGRE) sutra će u Sarajevu upriličiti raspravu za okruglim stolom s namjerom da stručno i iskustveno doprinese povećanju fleksibilnosti elektroenergetskog sistema u BiH. U fokusu uvodničara i učesnika rasprave biće uloga prosumera i skladištenje energije.

- Prosumeri značajno doprinose smanjenju vršnog opterećenja mreže, povećanju lokalne potrošnje i ukupnoj energetskoj efikasnosti zbog čega će ova priča biti zanimljiva ne samo za struku već i svakog pojedinačnog potrošača struje. Baterijski sistemi za skladištenje energije omogućavaju privremeno skladištenje viškova i njihovo korištenje u trenucima povećane potrošnje ili smanjene proizvodnje. Zajedno, prosumeri i baterijska skladišta predstavljaju ključne elemente tranzicije ka decentralizovanom, fleksibilnom i održivom elektroenergetskom sistemu – izjavio je za Fenu predsjednik bh. komiteta CIGRE i moderator rasprave Zijad Bajramović.

Naglasio je potrebu čvršće veze između prosumera i baterijskih skladišta jer "zajedno, predstavljaju ključne elemente tranzicije ka decentralizovanom, fleksibilnom i održivom elektroenergetskom sistemu".

Stimulativni mehanizmi

- Moramo učiniti sve da pojednostavimo procedure za priključenje prosumera, kao i potrebu da se kreiraju stimulativni mehanizmi za prosumere - domaćinstva, uključujući grantove, ESCO modele i povoljne kreditne linije kako bi se omogućila šira participacija građana u energetskoj tranziciji - istakao je predsjednik bh. komiteta CIGRE.

Na skupu će biti govora i o aktuelnom stanju i prijedlozima mogućih rješenja u zbrinjavanju ugroženih/energetski zaštićenih kupaca. U periodu tranzicije energetskog sektora, povećanih investicija i brige o proizvodnji električne energije ova tema s razlogom postaje jedna od ključnih preokupacija.