MOL i Gazprom se dogovorili oko NIS-a

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su MOL i Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora.

– To je nešto što je bio zahtjev američke administracije i kao takvo će biti upućeno američkoj administraciji na odlučivanje. Ono što je važno jeste da je Srbija u tim pregovorima uspjela poboljšati svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu, kada smo ostali ispod 30 posto vlasništva, te da u budućnosti povećamo naše vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije za pet posto i dođemo do broja dionica koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara – rekla je Đedović Handanović.

Ministrica je istakla da se, kada je riječ o partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje da i oni budu dio budućeg kupoprodajnog ugovora.

– Naravno, ugovor tek treba detaljno ispregovarati. Rok je 24. mart, tako da je pred nama još dosta posla – dodala je.