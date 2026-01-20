Renault ulazi u vojnu industriju: Proizvodnja dronova u Francuskoj vrijedna milijardu eura

Kompanija Renault potpisala je sporazum s Generalnom direkcijom za naoružanje (Direction générale de l’armement – DGA), institucijom koja djeluje u okviru Ministarstva odbrane Francuske, a kojim je predviđena proizvodnja vojnih dronova u pogonima ove kompanije u Le Mansu i Cléonu.

Predsjednik Renaulta Žan-Dominik Senar (Jean-Dominique Senard) već mjesecima unaprijed priprema javnost i zaposlene na povratak kompanije u sektor odbrambene industrije.

Još u septembru prošle godine, uprava je zaposlenima uputila pismo s objašnjenjima, budući da je među radnicima postojala zabrinutost zbog najavljenog zaokreta u poslovanju.

Sada, nakon potpisivanja ugovora s DGA, potvrđeno je da će se u fabrici u Le Mansu proizvoditi vojni dronovi. U tom pogonu se trenutno izrađuju šasije i dijelovi iz ljevaonice, dok će fabrika u Cléonu, smještena u Normandiji, biti zadužena za proizvodnju motora namijenjenih dronovima.

Renault u ovaj projekat ne ulazi samostalno, već u partnerstvu s kompanijom Turgis i Gajard (Turgis & Gaillard), jednom od vodećih firmi u francuskoj industriji odbrane, koja zapošljava oko 400 radnika.

Kako je navedeno, projekat obuhvata razvoj "municije dugog dometa kojom se upravlja na daljinu", uz planiranu proizvodnju do 600 jedinica mjesečno.

Radi se o dronu koji može imati i osmatračku i obavještajnu namjenu, a prema procjenama, ovaj ugovor bi Renaultu mogao donijeti prihod od oko jedne milijarde eura u periodu od deset godina.