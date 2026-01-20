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IZMJENE VLASNIŠTVA

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Što se tiče NIS-a, ovaj dogovor, o kojem je jučer saopćeno, da nije bio povoljan za rusku stranu, do njega ne bi ni došlo, rekao je Lavrov

Sergej Lavrov. AP

Z. V.

20.1.2026

Sergej Lavrov ministar vanjskih poslova Rusije izjavio je danas da dogovor o prodaji paketa akcija Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije.

- Što se tiče NIS-a, ovaj dogovor, o kojem je jučer saopćeno, da nije bio povoljan za rusku stranu, do njega ne bi ni došlo - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

Mađarska kompanija MOL grupa potvrdila je jučer da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa ruskom kompanijom Gazprom Neft o kupovini 56,15 posto udjela u NIS-u.

Vlasti u Srbiji su tražile da dođe do izmjene vlasništva u NIS-u zbog odluke američkih vlasti da uvedu sankcije ovoj kompaniji, a zbog toga što su bili u vlasništvu ruske firme koja se od ranije nalazi pod sankcijama.

# SRBIJA
# MOL
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
# NIS
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