Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

Sergej Lavrov ministar vanjskih poslova Rusije izjavio je danas da dogovor o prodaji paketa akcija Naftne industrije Srbije (NIS) mađarskoj kompaniji MOL ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije.

- Što se tiče NIS-a, ovaj dogovor, o kojem je jučer saopćeno, da nije bio povoljan za rusku stranu, do njega ne bi ni došlo - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare.

Mađarska kompanija MOL grupa potvrdila je jučer da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa ruskom kompanijom Gazprom Neft o kupovini 56,15 posto udjela u NIS-u.